बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा मामला, पटना हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में मांगा जवाब
बिहार में हुए शिक्षक भर्ती मामले में पटना उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है. पढ़ें खबर.
Published : September 11, 2025 at 7:06 PM IST
पटना : पटना हाईकोर्ट ने बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर साइंस विषय के तहत अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर गंभीर रुख अपनाया है. कोर्ट ने शिक्षा विभाग से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. जस्टिस हरीश कुमार की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने कहा कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के अनुसार केवल वे उम्मीदवार पात्र थे, जिन्होंने तय तिथि तक एसटीईटी/टीईटी पास किया हो. इसके बावजूद बड़ी संख्या में अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल कर अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए.
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत से यह गड़बड़ी की गई और अब तक संशोधित मेधा सूची जारी नहीं की गई. इससे योग्य उम्मीदवारों का नुकसान हुआ. कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार और बीपीएससी ने अपने पूर्व हलफनामे में भी माना था कि अयोग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति गलत है. अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल कर स्थिति साफ करनी होगी. इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को तय की गई है.
पी बी बजानथ्री पटना HC के चीफ जस्टिस! : सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने पटना हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजानथ्री को नियमित चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुशंसा केंद्र सरकार से की है. पीबी बजानथ्री को अभी हाल में ही चीफ जस्टिस बिपुल एम पंचोली के सुप्रीम कोर्ट जज बनने के बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था.
बता दें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस पीबी बजानथ्री का जन्म 23 अक्टूबर 1963 को कर्नाटक में हुआ था. उनकी शिक्षा विद्या वर्धन संघ, केईएल सोसाइटी व एसजेआरसी लॉ कॉलेज, बेंगलुरु में हुई. 1990 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया. 1993-94 में स्टैंडिंग काउन्सल के रूप कार्य किया. मई 2006 में केंद्र सरकार ने उन्हें नोटरी नियुक्त किया.
2 जनवरी 2015 को उन्हें एडिशनल जज बनाया गया. 16 मार्च 2015 को उन्हें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट स्थानांतरित किया गया. पुनः 2018 में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट जज के रूप में स्थानांतरित किया गया. वे पटना हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर 2021 को स्थानांतरित हो कर आये. तब से वे जज के रूप में कार्यरत हैं. 27अगस्त 2025 को उन्हें पटना हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया. उनकी सेवानिवृति की तिथि 22 अक्टूबर 2025 है.
ये भी पढ़ें :-
पटना हाईकोर्ट का BPSC को झटका, 70वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी पर लगा 3 साल का बैन हटाया
पटना हाईकोर्ट सख्त: बिना कारण गिरफ्तारी पर फटकार, दुष्कर्म केस में छात्र की याचिका खारिज
जस्टिस पीबी बजंथरी बने पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस पंचोली सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त