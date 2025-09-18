ETV Bharat / state

'क्रिमिनल केस की कड़ाई से हो जांच..' HC ने बिहार पुलिस के लिए जारी की 15 पॉइंट की SOP

पटना हाई कोर्ट ने पुलिस जांच की खामियों पर सख्ती दिखाते हुए SOP जारी कर सभी अधिकारियों को पालन का आदेश दिया-

पटना हाई कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2025 at 11:35 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने आपराधिक घटनाओं की जांच में लापरवाही और खामियों को गंभीर मानते हुए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. अदालत ने पाया कि गलत या अधूरी जांच का सीधा फायदा अपराधियों को मिल रहा है.

गृह विभाग और पुलिस को सख्त आदेश : कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही 90 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश भी दिया.

मुरारी राउत केस से उठे सवाल : जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने मुरारी राउत की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए. जांच में गंभीर कमियां मिलने पर कोर्ट ने आवेदक को सजामुक्त कर जेल से रिहा करने का आदेश दिया.

पश्चिमी चंपारण का मामला : यह केस पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना कांड संख्या 105/02 से जुड़ा है. इसमें हत्या और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए.

पुलिस जांच की बड़ी खामियां : कोर्ट ने पाया कि ट्रायल के दौरान जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं हुई. अपीलकर्ता का बयान आईओ या न्यायिक रूप से दर्ज क्यों नहीं किया गया. बरामद एसबीबीएल बंदूक को जब्त, सील और लेबल क्यों नहीं किया गया. छर्रे और बंदूक को बैलिस्टिक विशेषज्ञ को क्यों नहीं भेजा गया. मृतक के खून से सने कपड़े, खून सनी मिट्टी और घटनास्थल का स्केच मैप क्यों तैयार नहीं किया गया.

मानक संचालन प्रक्रिया जारी : हाई कोर्ट ने जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के लिए 15 बिंदुओं वाली एसओपी जारी की. आदेश दिया कि राज्य के सभी जांच अधिकारी, एसएचओ, एसडीपीओ और पुलिस उपाधीक्षक जांच के दौरान इनका सख्ती से पालन करें.

पुलिस को नियमित प्रशिक्षण की जरूरत : अदालत ने गृह विभाग को पुलिस अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने की सलाह दी. इसमें आपराधिक मामलों की सही जांच और बिहार पुलिस मैनुअल में बताए गए सिद्धांतों को शामिल करने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फैसलों का प्रशिक्षण में समावेश : हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस अकादमी राजगीर या अन्य संस्थानों के माध्यम से अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की जानकारी भी दी जाए. प्रशिक्षण मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक, एसएचओ, आईओ और एएसआई सहित विशेष पुलिस अधिकारियों को दिया जाए.

विशेषज्ञ समिति का गठन : कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए. इसमें अनुभवी लोगों को शामिल किया जाए, खासकर वे जिन्होंने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम 2021 को तैयार करने में भूमिका निभाई है.

