ETV Bharat / state

'क्रिमिनल केस की कड़ाई से हो जांच..' HC ने बिहार पुलिस के लिए जारी की 15 पॉइंट की SOP

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने आपराधिक घटनाओं की जांच में लापरवाही और खामियों को गंभीर मानते हुए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी किया है. अदालत ने पाया कि गलत या अधूरी जांच का सीधा फायदा अपराधियों को मिल रहा है.

गृह विभाग और पुलिस को सख्त आदेश : कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को एसओपी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही 90 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करने का आदेश भी दिया.

मुरारी राउत केस से उठे सवाल : जस्टिस विवेक चौधरी की खंडपीठ ने मुरारी राउत की ओर से दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए. जांच में गंभीर कमियां मिलने पर कोर्ट ने आवेदक को सजामुक्त कर जेल से रिहा करने का आदेश दिया.

पश्चिमी चंपारण का मामला : यह केस पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया थाना कांड संख्या 105/02 से जुड़ा है. इसमें हत्या और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए.

पुलिस जांच की बड़ी खामियां : कोर्ट ने पाया कि ट्रायल के दौरान जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं हुई. अपीलकर्ता का बयान आईओ या न्यायिक रूप से दर्ज क्यों नहीं किया गया. बरामद एसबीबीएल बंदूक को जब्त, सील और लेबल क्यों नहीं किया गया. छर्रे और बंदूक को बैलिस्टिक विशेषज्ञ को क्यों नहीं भेजा गया. मृतक के खून से सने कपड़े, खून सनी मिट्टी और घटनास्थल का स्केच मैप क्यों तैयार नहीं किया गया.