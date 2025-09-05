पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तारी का कारण बताए बिना आवेदिका के पुत्र फहद हमजा को गिरफ्तार करना नियमों का उल्लंघन है.

तुरंत रिहाई का आदेश : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने पुलिस को आदेश दिया कि बिना कारण गिरफ्तारी के मामले में आवेदिका के पुत्र को तत्काल छोड़ा जाए.

अधिवक्ता ने गिनाए नियमों के उल्लंघन : आवेदिका की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 और बीएनएसएस की कई धाराओं के खिलाफ है.

साइबर अपराध की धारा पर उठे सवाल : याचिका में कहा गया कि दर्ज प्राथमिकी साइबर अपराध से जुड़ी है, जिसकी सजा सात साल से कम है, ऐसे मामलों में गिरफ्तारी नहीं हो सकती.

हरियाणा जेल में बंद है आरोपी : राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि आवेदिका का पुत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जेल में बंद है. कोर्ट ने आदेश दिया कि उसे सक्षम कोर्ट के सामने पेश कर छोड़ा जाए.

कोर्ट ने मांगा जवाबी हलफनामा : हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी और साइबर थाना एसएचओ से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तय की.

दुष्कर्म केस में सीएनएलयू छात्र को राहत नहीं : दूसरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म केस में आरोपी सीएनएलयू छात्र को केस से मुक्त करने से इंकार कर दिया और ट्रायल कोर्ट को आगे कार्रवाई करने का आदेश दिया.

याचिका को कोर्ट ने किया खारिज : जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य हैं और ट्रायल कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार का प्रथम दृष्टया अपराध पाया है.

पीड़िता का गंभीर आरोप : पीड़िता ने 9 दिसंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी और तीन अन्य ने अपार्टमेंट में चाकू की नोक पर उसके साथ गैंगरेप किया.

धमकी देकर कराया दुष्कर्म : पीड़िता ने कहा कि आरोपियों ने वीडियो वायरल करने और भाई की हत्या की धमकी दी थी, जिससे वह डरकर उनके साथ गई और दुष्कर्म सहा.

अभियुक्त ने कहा झूठा फंसाया गया : अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का छात्र है और उसके भावी कैरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए फंसाया गया है.

मेडिकल रिपोर्ट पर भी दी दलील : बचाव पक्ष ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में हिंसा या शुक्राणु का कोई निशान नहीं मिला. इसके बावजूद पुलिस ने उसे आरोप पत्र में शामिल किया.

हाई कोर्ट ने सभी दलीलें ठुकराईं : कोर्ट ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है और केस से मुक्ति की याचिका रद्द की जाती है.

ये भी पढ़ें-