'उर्दू विवि के क्षेत्रीय निदेशक का पद गैर-शैक्षणिक, 60 साल में रिटायरमेंट सही..' हाईकोर्ट ने बरकार रखा आदेश - PATNA HIGH COURT

पटना हाई कोर्ट ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को गैर-शैक्षणिक पद माना और 60 साल में रिटायरमेंट का आदेश बरकरार रखा.

Published : September 1, 2025 at 10:43 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को 60 साल में सेवानिवृत्त किये जाने के सरकारी आदेश को सही करार दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह पद शिक्षण के बजाय गैर-शिक्षण श्रेणी में आता है.

60 साल में होगा रिटायरमेंट : कोर्ट ने कहा कि इस पद पर कार्यरत कर्मियों को 60 साल की उम्र में पद से सेवानिवृत्त किया जाएगा. जबकि शिक्षण पदों पर यह सीमा 65 साल है.

याचिका हुई खारिज : जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने क्षेत्रीय निदेशक मोहम्मद अरशद इकबाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उसे रद्द कर दिया. याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि क्षेत्रीय निदेशक का पद शैक्षणिक है और रिटायरमेंट उम्र 65 साल होनी चाहिए.

याचिकाकर्ता की दलील : याचिकाकर्ता के वकील अमरेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पहले भी डॉ. शाहिद परवेज़, डॉ. सनाउल्लाह और डॉ. साहब सिंह जैसे अधिकारी 65 साल में रिटायर हुए हैं. इसलिए उनके मुवक्किल को भी वही नियम लागू होना चाहिए.

विश्वविद्यालय की तरफ से जवाब : विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता शमा सिन्हा ने कहा कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय 1998 में संसद के कानून से स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने जिस पद के लिए आवेदन किया था, वह गैर-शिक्षण था और उन्होंने इसकी शर्तों को स्वीकार करते हुए नौकरी जॉइन की थी.

कोर्ट का अंतिम निर्णय : लगभग दो दशकों की सेवा के बाद रिटायरमेंट के समय सेवा शर्तों को चुनौती देना उचित नहीं है. कोर्ट ने माना कि क्षेत्रीय निदेशक गैर-शिक्षण पद है और इस पर कार्यरत कर्मचारी 60 साल में रिटायर होंगे. कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

MAULANA AZAD URDU UNIVERSITYREGIONAL DIRECTOR RETIREMENT60 साल में रिटायरमेंटराष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालयPATNA HIGH COURT

