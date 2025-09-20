जस्टिस पी बी बजनथ्री बने पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस, अधिसूचना जारी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजनथ्री को नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त किया, 20 सितंबर को अधिसूचना जारी-
Published : September 20, 2025 at 5:33 PM IST
पटना : भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस पी बी बजनथ्री को नियमित चीफ जस्टिस नियुक्त किया है. कानून व न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में 20 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी की है.
एक्टिंग चीफ जस्टिस से चीफ जस्टिस तक सफर : जस्टिस पी बी बजनथ्री को पटना हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस तब बनाया गया था जब तत्कालीन चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे. इसके बाद उनका नाम स्थायी पद के लिए प्रस्तावित किया गया.
कॉलेजियम ने भेजी थी अनुशंसा : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस बजनथ्री को पटना हाईकोर्ट का नियमित चीफ जस्टिस बनाने के लिए अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी. कॉलेजियम की इस सिफारिश को केंद्र ने स्वीकार कर लिया.
राष्ट्रपति ने दी नियुक्ति की मंजूरी : केंद्र सरकार की सहमति के बाद राष्ट्रपति ने आज ही उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की. जिस दिन वे पदभार ग्रहण करेंगे, उसी दिन से उनका कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा.
कार्यकाल और सेवानिवृत्ति की तारीख तय : जस्टिस पी बी बजनथ्री की सेवानिवृत्ति की तारीख 22 अक्टूबर 2025 तय है. वे नियमित चीफ जस्टिस के तौर पर सीमित समय के लिए ही दायित्व निभाएंगे.
पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस : जस्टिस पी बी बजनथ्री पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस होंगे. एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में पहले से कार्य कर रहे बजनथ्री अब पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभालेंगे.
