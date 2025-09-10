ETV Bharat / state

पटना हाईकोर्ट का BPSC को झटका, 70वीं बीपीएससी के परीक्षार्थी पर लगा 3 साल का बैन हटाया

पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी के तीन साल के निषेध आदेश को रद्द किया, अब याचिकाकर्ता आगामी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे-

पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025 at 9:09 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने आयोग द्वारा तीन साल तक परीक्षा में शामिल होने से रोकने का आदेश निरस्त कर दिया है. इस आदेश के बाद अभ्यर्थी अब आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है.

हाईकोर्ट की पीठ ने जारी किया आदेश : यह आदेश जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने पारित किया. याचिकाकर्ता तारकेश्वर पांडेय की ओर से अधिवक्ता प्रसून कुमार कुंवर ने कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने बिना ठोस आधार और कारण बताए 19 फरवरी, 2025 को उन्हें 12 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2027 तक सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था.

प्रश्नपत्र देरी के मामले में हुई थी कार्रवाई : अधिवक्ता ने कहा कि ''परीक्षा के दिन प्रश्नपत्र आधे घंटे देरी से बांटा गया था, जिसके बारे में मीडिया को दिए गए उनके बयान को काट-छांट कर वायरल कर दिया गया. इसी संपादित क्लिप को आधार बनाकर आयोग ने कार्रवाई की, जबकि अभ्यर्थी की विस्तृत सफाई पर विचार तक नहीं किया गया.''

कोर्ट ने बताया आदेश तर्कसंगत नहीं : कोर्ट ने कहा कि बीपीएससी का आदेश तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है और न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई में कारणों का उल्लेख अनिवार्य है.

याचिकाकर्ता को मिली राहत : कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि आयोग का आदेश न्यायसंगत नहीं है और इसे रद्द किया जाता है. इस प्रकार याचिकाकर्ता अब आयोग की आगामी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे.

बीपीएससी और उसका कार्यक्षेत्र : बीपीएससी बिहार राज्य का प्रमुख भर्ती आयोग है, जो सरकारी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है. इसमें प्रशासनिक, राज्य सेवा और अन्य संबंधित पदों की परीक्षा शामिल होती है. आयोग का निर्णय प्रक्रियाओं और नियमों के आधार पर होता है और यह परीक्षा व्यवस्था में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इसी के तहत बीपीएससी ने 70वीं BPSC की संयुक्त परीक्षा आयोजित की थी.

