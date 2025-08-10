Essay Contest 2025

पत्नी की क्रूरता का आरोप सही, पटना HC ने तलाक को दी मंजूरी, 50 हजार देने का आदेश - PATNA HIGH COURT

पटना हाईकोर्ट ने पत्नी की क्रूरता के आधार पर पति को तलाक के लिए मंजूर दी. महिला को देना होगा 50,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च. पढ़ें

Patna High Court
पटना में तलाक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 9:41 AM IST

3 Min Read

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के मामले में फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए पति को तलाक की मंजूरी दी है. जस्टिस पी. बी. बजंथरी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया, जिसमें पत्नी पर क्रूरता और परित्याग के आरोपों को सही ठहराया गया. कोर्ट ने पत्नी को मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 50,000 रुपये देने का आदेश दिया, साथ ही भरण-पोषण के लिए अलग से याचिका दायर करने की अनुमति दी.

पत्नी पर किसी और से संबंध का आरोप: यह मामला 1996 में हुए एक विवाह से जुड़ा है, जहां पति-पत्नी 2006 से अलग रह रहे थे. पति ने आरोप लगाया कि पत्नी का व्यवहार अमर्यादित और हिंसक था. उन्होंने दावा किया कि पत्नी का एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध था, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया. इस अलगाव के दौरान दोनों पक्षों के बीच कई विवाद सामने आए, जिन्हें कोर्ट ने गंभीरता से लिया.

पत्नी पर क्रूरता के गंभीर आरोप: पति ने कोर्ट में दावा किया कि पत्नी ने उन पर और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दायर किए, जिससे उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी. इसके अलावा, एक बेहद गंभीर घटना में पत्नी पर खुद और बच्चों पर केरोसिन डालकर आत्महत्या की कोशिश करने का आरोप लगा था. इस घटना में उनकी बेटी की जलकर मौत हो गई, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया.

बेटे की गवाही ने बदला मामला: मामले की सुनवाई के दौरान दंपति के बेटे ने भी कोर्ट में गवाही दी. उसने बताया कि मां का व्यवहार हिंसक और असामान्य था, जिसके कारण वह अपने पिता के साथ रहने लगा. बेटे की गवाही ने पति के दावों को और मजबूती दी, जिसे कोर्ट ने क्रूरता के सबूत के रूप में स्वीकार किया.

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति ने पत्नी की क्रूरता और परित्याग के आरोपों को पर्याप्त सबूतों के साथ साबित किया है. कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पत्नी 2006 से पति से अलग रह रही है और इस दौरान उन्होंने वैवाहिक संबंध सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया. इस आधार पर, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के तलाक के निर्णय को सही ठहराया.

पत्नी को भरना पड़ेगा मुकदमेबाजी खर्च: हाईकोर्ट ने तलाक की मंजूरी के साथ पत्नी को 50,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने का आदेश दिया है. साथ ही, स्थायी भरण-पोषण के लिए पत्नी को स्वतंत्र रूप से याचिका दायर करने की छूट दी गई. यह फैसला वैवाहिक विवादों में क्रूरता के आधार पर तलाक के मामलों में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है.

