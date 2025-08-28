ETV Bharat / state

पटना में छात्रा की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने पुलिस पर किया पथराव, कई घायल - PATNA GIRL STUDENT DEATH

पटना के कन्या विद्यालय में पांचवीं कक्षा की छात्रा की बाथरूम में जलने से मौत हो गई है. परिजनों का हत्या का आरोप लगाया है.

Patna girl student death
पटना में छात्रा की मौत (ETV Bharat)
Published : August 28, 2025 at 2:56 PM IST

पटना: राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में स्थित आमला टोला कन्या विद्यालय में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पांचवीं कक्षा की 12 वर्षीय छात्रा स्कूल के बाथरूम में जलती हुई पाई गई. गंभीर हालत में उसे पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसी दिन शाम को उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप: छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. उनका कहना है कि 12 साल की मासूम बच्ची आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती और संभवत उसे केरोसिन डालकर जलाया गया है. परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत देकर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया.

पटना में छात्रा की जलकर मौत (ETV Bharat)

हिंसक प्रदर्शन और पथराव: गुरुवार दोपहर को छात्रा की मौत की खबर फैलते ही सैकड़ों स्थानीय लोग परिजनों के साथ चितकोहरा गोलंबर पर जमा हो गए. गुस्साई भीड़ ने सड़क जाम कर स्कूल प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया.

सब-इंस्पेक्टर का फटा सिर: पथराव में गर्दनीबाग थाने के एक सब-इंस्पेक्टर का सिर फट गया है. वहीं कई अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. भीड़ ने स्कूल परिसर में भी तोड़फोड़ की, जिसमें कुर्सियां, मेजें और जरूरी कागजात क्षतिग्रस्त हो गए.

Patna girl student death
पुलिस पर पथराव (ETV Bharat)

पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज: हंगामे की सूचना मिलते ही सचिवालय डीएसपी डॉ. अन्नू कुमारी के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस बल मौके पर पहुंची. पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बेकाबू होने पर हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया और भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति को नियंत्रित किया. डीएसपी ने बताया कि उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी.

"भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है, वहीं जो भी लोग उपद्रव कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा. कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है."-डॉ. अन्नू कुमारी, सचिवालय डीएसपी

Patna girl student death
मौत के बाद भड़का आक्रोश (ETV Bharat)

परिजनों की मांग और स्कूल प्रशासन पर सवाल: छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि घटना के समय स्कूल प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की और जोया को समय पर अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया. परिजनों ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है.

प्रशासन ने दिया त्वरित जांच का आश्वासन: मौके पर मौजूद दंडाधिकारी एम. खान ने बताया कि घटना की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और परिजनों से शव का अंतिम संस्कार जल्द करने की अपील की.

"पुलिस ने घटनास्थल से आधा लीटर केरोसिन की बोतल बरामद की है, और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. हालांकि, स्कूल के अधिकतर सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए, जिससे जांच में चुनौतियां बढ़ गई हैं."-एम एच खान, दंडाधिकारी, पटना सिटी

Patna girl student death
पटना में छात्रा की रहस्यमयी मौत (ETV Bharat)

बिहार में बढ़ता जनाक्रोश: यह घटना बिहार में हाल के दिनों में जनाक्रोश की कई घटनाओं में से एक है. 15 अगस्त को पटना के इंद्रपुरी इलाके में दो नाबालिग बच्चों की रहस्यमयी मौत के बाद भी भीड़ ने अटल पथ पर हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस वाहनों में आग लगा दी गई थी. इसी तरह, नालंदा में एक सड़क हादसे के बाद मंत्री श्रवण कुमार को भीड़ ने खदेड़ दिया था.

