पटना : राजधानी पटना के दिल कहे जाने वाले बिस्कोमान गोलंबर इलाके में रविवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब पुलिस और कुख्यात अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में दहशत फैल गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी विजय सहनी को गोली मारकर घायल कर दिया. जानकारी के अनुसार विजय सहनी पर पटना समेत कई जिलों में संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं. यही नहीं वह ओड़िशा और धनबाद में हुए चर्चित बैंक डकैती कांडों में भी शामिल रहा है.

पटना में फिर एनकाउंटर : रविवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुख्यात विजय सहनी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इसी आधार पर पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की. जैसे ही पुलिस टीम बिस्कोमान गोलंबर के पास पहुंची अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें विजय सहनी के पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा.

अपराधी से बरामद हथियार (ETV Bharat)

मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती : घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. बिस्कोमान गोलंबर और आसपास के इलाके में एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुठभेड़ में विजय सहनी के साथ और कौन-कौन अपराधी शामिल थे.

''विजय सहनी बेहद शातिर और कुख्यात अपराधी है, जिसके खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. पटना के अलग-अलग थानों में उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और डकैती जैसे संगीन अपराधों के मुकदमे चल रहे हैं. इतना ही नहीं वह ओड़िशा और धनबाद में हुई बड़ी बैंक डकैती की घटनाओं में भी शामिल था.''- कार्तिकेय शर्मा, एसएसपी, पटना

मौके पर मौजूद SSP कार्तिकेय शर्मा (ETV Bharat)

बड़ी वारदात की तैयारी से पहले धरा गया : एसएसपी ने बताया कि पुलिस को इनपुट मिला था कि विजय सहनी अपने गिरोह के साथ एक बार फिर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है. इसी क्रम में जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर दो में गोली लगी. फिलहाल उसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इलाके में की गई कड़ी सुरक्षा : मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि विजय सहनी के साथ और कौन अपराधी मौके पर मौजूद थे. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विजय सहनी का गिरोह राजधानी समेत आसपास के जिलों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका है.

अपराधियों के लिए सख्त संदेश : इस मुठभेड़ के बाद से राजधानी पटना में अपराधियों पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है. पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और विजय सहनी से पूछताछ के बाद और कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

ये भी पढ़ें-