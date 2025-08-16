पटना : राजधानी पटना में रविवार को पहली बार डॉक्टर्स प्रीमियर लीग (DPL) का आयोजन होने जा रहा है. यह टूर्नामेंट डॉक्टरों की फिटनेस और उनके मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. आयोजन स्थल राजवंशी नगर स्थित ऊर्जा टर्फ स्टेडियम होगा, जहां डॉक्टरों के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है.
डॉक्टरों के स्ट्रेस रिलीफ का अनोखा प्रयास : आईजीआईएमएस की अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने कहा कि यह टूर्नामेंट सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक संदेश है कि डॉक्टरों को भी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि खेल मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की मजबूती प्रदान करता है.
मुख्य अतिथि बनेंगे प्रत्यय अमृत : स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत इस आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे. खास बात यह है कि उन्हें खुद क्रिकेट का शौक है और वे विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान करेंगे.
8 टीमें होंगी शामिल : टूर्नामेंट में 10-10 ओवर के मैच खेले जाएंगे और इसमें पटना के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों की कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी. टीमों को आकर्षक नाम दिए गए हैं जैसे- एम्स अवेंजर्स, आईजीआईएमएस वॉरियर्स, पीएमसीएच फॉल्कंस, एनएमसीएच स्ट्राइकर्स, आईजीआईसी टाइटंस, ईएसआईसी डिफेंडर्स, एनएसएमसीएच रिबेल्स और आईसीएमआर डोमिनेटर्स.
डॉक्टरों का जोश चरम पर : आईजीआईसी के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. रोहित कुमार ने कहा कि- ''यह आयोजन न सिर्फ डॉक्टरों के लिए बल्कि समाज के लिए भी मिसाल बनेगा. जब मरीज देखेंगे कि उनके डॉक्टर भी फिटनेस के लिए खेलों में भाग लेते हैं, तो यह उनके लिए प्रेरणा का कार्य करेगा.''
'मज़ा' ही असली ईनाम : आईसीएमआर के वैज्ञानिक डॉ. गोपाल विश्वास ने कहा कि- ''इस लीग में सिर्फ सीनियर रेजिडेंट, फैकल्टी और वैज्ञानिक शामिल होंगे.'' उन्होंने हंसते हुए कहा कि- ''हारने वाली टीम भी ऐसे जश्न मनाएगी कि लगेगा वही विजेता है.''
डीपीएल से फिटनेस का संदेश : एनएमसीएच के प्रोफेसर डॉ. विकास शंकर ने कहा कि- ''लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले डॉक्टरों के लिए यह लीग ताज़गी का काम करेगी. उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा.''
डॉक्टरों की सेहत के लिए स्पॉन्सर्स का प्रयास : इस आयोजन को स्पॉन्सर करने वाले अवियुक्त इंफ्रा डेवलपर्स के डायरेक्टर आनंद कुमार सिंह ने कहा कि डॉक्टर दिन-रात मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन उनकी फिटनेस की चिंता कोई नहीं करता. इसलिए उन्हें मैदान पर लाना ही सबसे बेहतर तरीका है.
''खेल सिर्फ शरीर ही नहीं, दिमाग को भी तनावमुक्त करता है. इसी सोच के साथ डॉक्टर्स प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है. सभी डॉक्टर्स का इसमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है और अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आगे से आयोजन में उन्हें भी शामिल किया जाए.''- आनंद कुमार सिंह, डीपीएल के स्पॉन्सर
