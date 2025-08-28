पटना: बिहार में चल रही इंडिया गठबंधन की वोट अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपशब्द कहे जाने को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है. पटना के गांधी मैदान थाना में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

राहुल गांधी पर केस दर्ज: दरअसल राहुल गांधी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का बार-बार प्रयोग किया गया. इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है और आज पटना स्थित कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है.

कोतवाली थाना में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज (ETV Bharat)

बीजेपी नेता पहुंचे कोतवाली थाना: बीजेपी की ओर से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थाने पहुंचा, जिसमें पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनामिका पासवान, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल और मीडिया सह प्रभारी प्रभात मालाकार शामिल थे.फिलहाल, कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

'गाली दिलवा रहे हैं राहुल गांधी': बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को गाली दिलवा रहे हैं, जो न केवल असंवैधानिक है, बल्कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ भी है.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी (ETV Bharat)

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं. चाहे वह सड़क, बिजली, शिक्षा या हर घर नल योजना हो. राहुल गांधी अपने समर्थकों से या अपने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं तो यह ठीक नहीं है निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाली देने वाले लोगों को सजा होनी चाहिए."- प्रेम रंजन, पटेल, बीजेपी प्रवक्ता

पुलिस करे कार्रवाई: बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि प्राथमिकी में दर्ज शिकायत के अनुसार, दरभंगा में यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया. बीजेपी ने पुलिस से मांग की है कि ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाए.

कोतवाली थाने में केस दर्ज (ETV Bharat)

"हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच से जिन लोगों ने गाली देने का काम किया है निश्चित तौर पर पुलिस उसे पर कार्रवाई करेगी. पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करें. जो प्रधानमंत्री लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं उनको लेकर इस तरह का गाली शब्द का प्रयोग सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी करवा रहे हैं." - दानिश इकबाल, बीजेपी मीडिया प्रभारी

