पटना में अटल पथ पर लोगों ने कई गाड़ियों को फूंका, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी - PATNA PROTEST

पटना में बच्चों की मौत के विरोध में अटल पथ जाम कर रहे लोगों ने VIP गाड़ी का शीशा तोड़ा. पुलिसकर्मी भी जान बचाकर भागे-

PATNA PROTEST
पटना में अटल पथ पर बवाल (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read

पटना : बिहार की राजधानी पटना के इंद्रपुरी में बच्चों की रहस्यमय मौत को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. सोमवार को एक बार फिर आक्रोशित लोगों ने अटल पथ जाम कर दिया. इस दौरान माहौल उस समय बिगड़ गया जब VIP गाड़ी को निकालने की कोशिश की गई. भीड़ ने VIP गाड़ी पर लाठी-डंडों से हमला कर शीशा फोड़ दिया.

पुलिस पर भी चला लाठी-डंडा : भीड़ ने VIP गाड़ी पर हमला करने के साथ ही पुलिसकर्मियों को भी दौड़ा लिया. कई पुलिसकर्मी जान बचाकर मौके से भागे. इस दौरान अटल पथ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई.

पटना में अटल पथ पर बवाल (ETV Bharat)

लोगों का आरोप- बच्चों की हत्या, पुलिस कर रही लापरवाही : प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पंद्रह अगस्त को लक्ष्मी और दीपक की लाश कार में मिलने के बाद से पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी हत्या की एंगल पर जांच नहीं की जा रही.

पुलिस फोर्स तैनात, काबू में हालात : स्थिति बिगड़ने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की. देर शाम तक जाम हटाने का प्रयास जारी रहा.

पंद्रह अगस्त को कार से मिले थे दो बच्चों के शव : गौरतलब है कि 15 अगस्त को इंद्रपुरी इलाके के एक अपार्टमेंट में खड़ी कार से लक्ष्मी (7 साल) और दीपक (5 साल) के शव मिले थे. कार उत्तराखंड नंबर की Hyundai Santro थी. शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई गई थी, लेकिन परिवार ने इसे हत्या बताया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गले पर निशान और जलने के निशान सामने आए. इसके बाद से ही इलाके में तनाव है.

