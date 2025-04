ETV Bharat / state

बुरहानपुर जिला अस्पताल में कॉकरोच की धमाचौकड़ी, मासूम के कान में घुसा तिलचट्टा - BURHANPUR HOSPITAL COCKROACH

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 27, 2025 at 8:12 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 8:26 AM IST 3 Min Read

बुरहानपुर: जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को कॉकरोचों का डर सता रहा है. जब बच्चा वार्ड में मरीजों के बिस्तर के नीचे कॉकरोच का झुंड नजर आया तो परिजन घबरा गए. इसके बाद परिजनों ने जिम्मेदारों से शिकायत की. लेकिन मरीजों की शिकायत का निराकरण नहीं किया गया. जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. आनन फानन में बेड के पास लगे ड्रावर हटाए गए, फिर उन पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया. 3 साल के मासूम के कान में घुसा कॉकरोच

सिरपुर निवासी इंदल राठौड़ ने आरोप लगाया कि, ''उनके 3 साल के बेटे कुणाल के कान में कॉकरोच घुस गया, इससे परिजन घबरा गए. उन्होंने कॉकरोच निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया. इसके बाद परिजन मासूम कुणाल को लेकर आरएमओ डॉ भूपेंद्र गौर के पास लेकर गए.'' हालांकि उन्होंने बच्चे के कान में पानी डालकर कॉकरोच निकाल लिया. लेकिन इस घटना से अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. लोगों का आरोप है कि वार्डों में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है, इससे इस तरह के हालात बन गए. मामला मीडिया में आया तो पेस्ट कंट्रोल कराया गया.

