लाहौल से 4 मरीज किए गए चॉपर से रेस्क्यू, कुल्लू से केलांग सड़क मार्ग बंद होने से पेश आ रही परेशानी - PATIENTS RESCUED FROM LAHAUL

लाहौल से सेना के चॉपर से 4 मरीज रेस्क्यू किए गए हैं. कुल्लू से केलांग सड़क मार्ग बंद होने परेशानी से पेश आ रही है.

Patients Rescued From Lahaul by Army Helicopter
लाहौल से 4 मरीज किए गए चॉपर से रेस्क्यू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 6:00 PM IST

लाहौल स्पीति: हिमाचल प्रदेश में बारिश, बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची हुई है. प्रदेश के कुछ जिलों में हो रही भारी बारिश और भूस्खलन से जगह-जगह सड़कें बाधित हैं. ऐसे में रोजमर्रा की जरूरी चीजों के साथ-साथ मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति भी इन दिनों भूस्खलन के चलते जिला कुल्लू से पूरी तरह से कट गया है. मनाली केलांग सड़क मार्ग पर भी जगह-जगह भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते सड़कें वाहनों के लिए बंद पड़ी हुई हैं. इस मुश्किल घड़ी में चार मरीजों को सेना के चॉपर से रेस्क्यू किया गया है.

लाहौल से सेना के चॉपर से 4 मरीज किए गए रेस्क्यू

लाहौल स्पीति में चार मरीजों को सेना के चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू किया गया है. सभी मरीजों को सेना के चॉपर माध्यम से भुंतर हवाई अड्डा लाया गया, जहां पर एंबुलेंस के माध्यम से उन्हें ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है. अब डॉक्टर के द्वारा चारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर लगातार मरीजों की निगरानी कर रहे हैं.

लाहौल से 4 मरीज किए गए चॉपर से रेस्क्यू. (ETV Bharat)

ढालपुर अस्पताल में सभी मरीज भर्ती

लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, "रेस्क्यू किए गए चारों मरीजों में कुल्लू जिले के सैंज के रहने वाले पूर्ण चंद (उम्र-27 वर्ष), सलग्रा निवासी आयुष (उम्र-19 वर्ष), कारदंग के रहने वाले रेयांश (उम्र-9 साल) और कारदंग गांव की रहने वाली एक गर्भवती महिला हैं. इन चारों मरीजों को मेडिकल सहायता की जरूरत थी. ऐसे में इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ विशेष रूप से चर्चा की गई और सीएम के द्वारा सेना के 2 चॉपर मरीज को एयरलिफ्ट करने के लिए उपलब्ध कराए गए. सभी मरीजों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है."

लाहौल घाटी में कई जगह बिजली व्यवस्था ठप

विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, लाहौल घाटी में कई जगह पर बिजली व्यवस्था फिलहाल बंद पड़ी हुई है. लेकिन प्रशासन के साथ मिलकर लगातार उसे बहाल किया जा रहा है. दूरसंचार सेवाओं को भी दुरुस्त करने के लिए कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं. ताकि लाहौल घाटी में लोगों को बिजली और दूरसंचार की सेवाएं जल्द से जल्द मिल सके. बाढ़ के कारण थिरोट पावर हाउस काफी क्षतिग्रस्त हो गया था.

Patients Rescued From Lahaul by Army Helicopter
लाहौल से सेना के चॉपर से रेस्क्यू किए गए 4 मरीज. (ETV Bharat)

लाहौल घाटी में जल्द बिजली दुरुस्त करने के निर्देश

स्थानीय विधायक ने कहा कि, विद्युत बोर्ड की टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए फिलहाल इसे बहाल कर दिया है और लाहौल के कुछ क्षेत्रों में बिजली बहाल भी हो चुकी है. विभाग को रोटेशन वाइज सभी जगहों के लिए बिजली देने और शेष स्थानों की लाइनों को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. पूरी घाटी में जल्द ही बिजली व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया जाएगा.

Patients Rescued From Lahaul by Army Helicopter
मरीजों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर ढालपुर अस्पताल पहुंचाया गया (ETV Bharat)

