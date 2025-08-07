Essay Contest 2025

केजीएमयू में एक घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे मरीज-तीमारदार, नहीं लगा टोल फ्री नंबर पर कॉल - KGMU

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केजीएमयू प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच कर लिफ्ट को खुलवाया.

केजीएमयू में मरीजों से भरी लिफ्ट फंसी
केजीएमयू में मरीजों से भरी लिफ्ट फंसी (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 3:31 PM IST

लखनऊ: केजीएमयू में गुरुवार को मरीज से भरी लिफ्ट एक घंटे तक फंसी रही. अचानक बिजली काटने के कारण यह घटना हुई. लिफ्ट में करीब आठ लोग थे, जिसमें बच्चे भी थे. लिफ्ट में मौजूद सभी लोग घबरा गए और गर्मी के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. बच्चें काफी रोने लगे. इसके बाद लिफ्ट में फंसे लोगों ने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया, लेकिन उस नंबर पर कॉल नहीं लग. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केजीएमयू प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह केजीएमयू के ओपीडी की नई बिल्डिंग में अचानक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन का ड्यूक खराब हो गया, जिसके चलते नई बिल्डिंग में लगी अचानक चलते चलते एक लिफ्ट रुक गई, जिसमें मरीज-तीमारदार और बच्चे सवार थे. लोगों ने लिफ्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी लिफ्ट नहीं खुल सकीं.

सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ तो केजीएमयू प्रशासन को इस बात की खबर हुई. मौके पर तुरंत टेक्नीशियन के साथ पहुंचकर लिफ्ट खुलवाया. हालांकि, इतनी देर में मरीजों की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी. इसके बाद सभी को तुरंत इमरजेंसी में इलाज के लिए भेजा गया एक बच्चा था, जो काफी ज्यादा रो रहा था. उसे भी प्राथमिक इलाज दिया गया. हालांकि, इस पूरे घटना में किसी की स्थिति गंभीर नहीं हुई एक घंटे के बाद सभी ठीक हो गए.

एक घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे मरीज-तीमारदार (Video Credit; ETV Bharat)
केजीएमयू प्रवक्ता प्रोफेसर केके सिंह ने बताया कि ज्यादा समय के लिए लिफ्ट नहीं बंद हुई थी. गुरुवार को ओपीडी में दिखाने के लिए आ रहे मरीज लिफ्ट के द्वारा चौथे तल पर जा रहे थे. उस समय अचानक कुछ मिनट के लिए लिफ्ट रुक गई. जैसे ही हमने वीडियो देखा तो तुरंत ही इलेक्ट्रीशियन रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे. लिफ्ट खुलवाई गई और जो भी मरीज थे. उन्हें प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया. सभी मरीज सकुशल हैं. किसी प्रकार की कोई गंभीर दिक्कत नहीं हुई है.यह भी पढ़ें: केजीएमयू में खुलेगा पैरामेडिकल कॉलेज; 2.5 एकड़ जमीन पर मिला कब्जा, एंजियोग्राफी-एंजियोप्लास्टी के लिए इंतजार खत्म

