जींद अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की दीवार तोड़ने से प्रभावित हुए मरीज, खुले हॉल में मिला उपचार, कुर्सियों पर दिया गया ग्लूकोज

जींद अस्पताल में 14 करोड़ से जीर्णोद्धार जारी, एमरजेंसी हॉल में शिफ्ट, खुले में उपचार, 20 बेड की सुविधा होगी.

मरीजों को खुले हॉल में मिला उपचार
मरीजों को खुले हॉल में मिला उपचार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 10:35 PM IST

2 Min Read
जींद: जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कार्य तेज़ी से चल रहा है. इसके साथ-साथ एमरजेंसी वार्ड के विस्तार का भी कार्य प्रगति पर है. बुधवार को निर्माण कार्य के चलते मरीजों को खुले हॉल में ही उपचार दिया गया. यहां अस्थाई रूप से बैड व कर्टन लगाए गए और कुछ मरीजों को कुर्सियों पर बैठाकर ही ग्लूकोज चढ़ाया गया.

एमरजेंसी वार्ड की दीवार तोड़ने का कार्य

अब तक यह काम केवल पीछे के कमरों तक सीमित था, लेकिन बुधवार को एमरजेंसी वार्ड की दीवार तोड़े जाने से मुख्य सेवा बाधित हुई. ऐसे में मरीजों को तत्काल उपचार सुविधा देने के लिए वार्ड के सामने स्थित हॉल को अस्थाई एमरजेंसी में तब्दील किया गया. इस स्थान पर सभी आवश्यक मेडिकल सुविधाएं जुटाकर उपचार जारी रखा गया.

इमरजेंसी वार्ड की दीवार तोड़ने से प्रभावित हुए मरीज (Etv Bharat)

मरीजों को खुले में उपचार, पर व्यवस्था बनी रही

भले ही कुछ मरीज खुले में उपचार पाकर असहज रहे हों, लेकिन किसी ने असंतोष नहीं जताया. इसके पीछे कारण था कि स्वास्थ्य विभाग ने निर्माण कार्य के बावजूद आपातकालीन सेवाएं सुचारु रूप से चलाए रखीं. स्वास्थ्यकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाकर मरीजों को तत्काल सहायता दी गई.

14 करोड़ की लागत से हो रहा है जीर्णोद्धार

अस्पताल की इमारत को निजी अस्पतालों की तर्ज पर आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है. टपकते लेंटर, पार्किंग, शौचालय, और अन्य सुविधाओं के नवीनीकरण का कार्य जारी है. इसके अलावा एमरजेंसी वार्ड की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 10 की बजाय अब 20 बेड होंगे.

मरीजों को खुले में उपचार, पर व्यवस्था बनी रही
मरीजों को खुले में उपचार, पर व्यवस्था बनी रही (Etv Bharat)

स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता – मरीजों की सुविधा

नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर पूनिया ने बताया कि एमरजेंसी में कार्य के चलते मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. हेल्थ मिशन निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने हाल ही में दौरा कर एमरजेंसी विस्तार के निर्देश दिए थे.

