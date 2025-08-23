सराज: जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में आपदा के बाद हालात खराब हैं. इन गांवों की सड़कों को बहाल करना विभाग और प्रशासन भूल गया है. आपदा के 50 दिन बीत जाने के बाद भी ये गांव सड़क सुविधा से महरूम हैं. हालात ये हैं कि लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए आठ किमी का पैदल सफर करना पड़ता है. सबसे अधिक परेशानी मरीज और गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में आती है.

यहां किसी एंबुलेंस की नहीं बल्कि पालकी में बैठाकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को इमरजेंसी में पालकी के जरिए अस्पताल पहुंचाना लोगों के लिए मजबूरी बन गया है. जैशला पंचायत के जैशला गांव की गौरजा देवी को जयदा बुखार और जोड़ों में तेज दर्ज होने से दो दिन तक घर में ही इलाज किया गया, क्योंकि गांव तक आने वाली थुनाग केल्टी सड़क आपदा के 50 दिन बीत जाने के बाद भी बंद है, जब दर्द असहनीय हो गया तो उसके पति नारायण सिंह ने ग्रामीणों और रिश्तेदारों को सूचित किया. इसके बाद कुर्सी की पालकी तैयार की गई और इसके जरिए पांच घंटे तक 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर गैरजा देवी को थनुटा सड़क तक पहुंचाया. यहां से मरीज को निजी गाड़ी के माध्यम से मरीज को नागरिक अस्पताल बगस्याड ले जाया गया.

पालकी में मरीज को ले जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

पंचायत के उप प्रधान कौल‌ सिंह ठाकुर ने बताया कि 'हमारी पंचायत पिछले 50 दिनों से सड़क को खुलने का इंतजार में है. पंचायत की कुल जनसंख्या 2 हजार के करीब हैं. आपदा के कारण यहां न सड़कें और न रास्ते बचे हैं. जहां 10 मिनट का रस्ता है वहां से जाने के लिए 1 घंटा लग रहा है. प्रदेश सरकार व प्रशासन भले ही सड़कें बहाल करने के हजार दावे कर रही हो, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही बयां करती है.'

गौरतलब है कि 30 जून को हुई भारी बारिश के बाद आई आपदा के कारण जैशला पंचायत की सड़क बंद हो गई थी. इस पंचायत के 2 हजार लोग त्रासादी के 50 दिनों बाद भी सड़क बहाल होने के इंतजार में हैं. लोग सरकार व प्रशासन से सड़क खोलने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जैशला पंचायत के ही बुजुर्ग टेक सिंह चार अगस्त को ऐसे ही पालकी में उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया था. एम्स बिलासपुर उनका देहांत हो गया था.

सड़क बहाल के इंतजार में 30 गांव के लोग

सराज विधानसभा क्षेत्र की जैशला पंचायत में थुनाग केल्टी सड़क मार्ग भैचड़ी, दोघरी, जैशला, हैलण, सोबली, केल्टी,‌ रोपड़ी, लेह नकटेरा, घोरला पाथर 20 गांव त्रासदी के 50 दिनों बाद एक सड़क की बहाली की मांग कर रहे हैं. स्थानीय निवासी झाबे राम का कहना कि 'हमारे लिए 102 और 108 एंबुलेंस जैसी योजनाओं का कोई लाभ नहीं. किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो पालकी में मुख्य मार्ग तक पहुंचाते हैं. कई बार पालकी के लिए मजदूरों को भी बुलाना पड़ता है. हमें राशन और अन्य सामान घोड़े खच्चरों पर मंगवाना पड़ रहा है.'

