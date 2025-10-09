ETV Bharat / state

रांची सदर अस्पताल में गंभीर लापरवाही, मरीज को दी गई फंगस लगी दवा

रांची सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां के फार्मेसी से फंगस लगी पैरासिटामोल टेबलेट्स दे दी गई.

Ranchi Sadar Hospital
रांची सदर अस्पताल (ईटीवी भारत)
रांची: राज्य के सबसे बड़े सदर अस्पताल के फार्मेसी से एक बड़ी लापरवाही का खुलासा सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई कार्यकर्ता ज्योति शर्मा ने किया है. ज्योति शर्मा ने बताया कि राजधानी के सदर हॉस्पिटल की फार्मेसी से 08 अक्टूबर को उन्हें फंगस लगी पैरासिटामोल की टैबलेट दी गई. इसके बाद उन्होंने इसकी लिखित शिकायत उपाधीक्षक और सिविल सर्जन से की है.

शिकायत में बताया गया कि टैबलेट में फंगस जैसा कुछ दिख रहा है, जो किसी भी मरीज की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. इसके बाद सदर हॉस्पिटल के डीएस डॉ बिमलेश सिंह ने स्टॉक से दवा मंगाकर जांच की तो रैंडम जांच में भी पैरासिटामोल के दो स्ट्रिप में टैबलेट में काले धब्बे दिखे. इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन हरकत में आया और तत्काल उस दवा के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया है.

सिविल सर्जन का बयान (ईटीवी भारत)


क्या है RTI एक्टिविस्ट की शिकायत में

सदर अस्पताल की फार्मेसी से मिली पैरासिटामोल की दवा में फंगस लगा था. सामाजिक और RTI एक्टिविस्ट ज्योति शर्मा ने 9 अक्टूबर को सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह से इसकी जब लिखित शिकायत की तब जाकर सदर अस्पताल प्रशासन हरकत में आया. ज्योति शर्मा ने रांची सिविल सर्जन और उपाधीक्षक के नाम लिखित शिकायत में कहा है कि 8 अक्टूबर को उन्होंने अस्पताल की फार्मेसी से पैरासिटामोल(Parasev-650) की स्ट्रिप ली थी. पैक खोलने पर गोलियों पर फंगस दिखाई दिया, जो इस दवा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है. शिकायतकर्ता ज्योति शर्मा ने बताया कि स्ट्रिप पर बैच नंबर नहीं था, हालांकि एक्सपायरी डेट नवंबर 2026 अंकित थी. उन्होंने बताया कि उन्होंने दवा की स्ट्रिप और पैकेजिंग सुरक्षित रखी है.

Ranchi Sadar Hospital
सिविल सर्जन के पत्र की प्रति (ईटीवी भारत)



सदर अस्पताल, रांची के उपाधीक्षक डॉ बिमलेश कुमार सिंह ने बताया कि पारासिटामोल की टैबलेट को लेकर शिकायत मिली थी, उस बैच के और भी टैबलेट मंगा कर देखा गया है. पूरे बैच के टैबलेट की तत्काल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है. वहीं दवा के सैम्पल की जांच के लिए औषधि निरीक्षक,सदर को उनके स्तर पर लिखा गया है.

Ranchi Sadar Hospital
शिकायत की प्रति (ईटीवी भारत)



400-500 टेबलेट्स में फंगस होने की आशंका

पूरे मामले पर रांची के सिविल सर्जन ने कहा कि इसकी आशंका है कि 400 से 500 पारासिटामोल टेबलेट्स में फंगस हो, उन दवाओं का बैच नंबर को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि राहत की बात यह है कि स्टोर से फार्मेसी में दवा तो आई लेकिन इसके मरीजों में वितरित किए जाने की जानकारी नहीं है. उन्होंने माना कि फंगस वाली दवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है.

