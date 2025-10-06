छतरपुर में एंबुलेंस नहीं ई रिक्शे में सेट होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, इलाज का नया नुस्खा
छतरपुर के खजुराहो इलाके का मामला, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा घटना का वायरल वीडियो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 2:57 PM IST
छतरपुर: छतरपुर की एक घटना ने यहां की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को एक बार फिर से उजागर किया है. यहां एक गरीब को एंबुलेंस न मिलने के कारण उनके परिजनों को ई-रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर मरीज को घर लाना पड़ा. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इलाज में लापरवाही और महंगे खर्चों से जूझते हुए आखिरकार उनकी मौत हो गई.
मामला छतरपुर जिले के खजुराहो इलाके का है. मृतक की बेटी केशकली अहिरवार ने बताया "पिताजी पिछले चार–पांच माह से बीमार थे. उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी. उनका एक फेफड़ा खराब हो गया था. पहले उनका इलाज छतरपुर के नौगांव टीबी अस्पताल में चला, फिर जिला अस्पताल और अंत में ग्वालियर रेफर किया गया. इस दौरान हमें कई बार निजी एंबुलेंस का सहारा लेना पड़ा, साथ ही महंगी दवाइयों और उपकरणों का खर्च भी खुद उठाना पड़ा. सरकार का आयुष्मान कार्ड भी उतना काम नहीं आया."
ई-रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर से मरीज को ऑक्सीजन देते रहे परिजन
जब बीते दिनों मरीज को एंबुलेंस नहीं मिली तो परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उन्हें ई-रिक्शा में लाद कर उन्हें अपने घर ले जाना पड़ा. इस दौरान परिजन मरीज को ई-रिक्शा में ऑक्सीजन भी देते रहे.
- शिवपुरी जिले में अस्पताल बेहाल...प्रसव के लिए महिला को लेकर पहुंचे परिजन तो लटके मिले ताले
- अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर
केशकली ने बताया "आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में सिर्फ कुछ ही दवाएं मिलीं, बाकी सब कुछ मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ा. पांच हजार में दो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे. 250 से 300 रुपये रोजाना सिलेंडर भरवाने में खर्च होते थे. 12 सौ ई-रिक्शा में लाने-ले जाने में लगते थे. 12 सौ रुपये का रेगुलेटर खरीदा था. ग्वालियर से लौटते वक्त सात हजार रुपये प्राइवेट एंबुलेंस के लगे." केशकली ने यह भी बताया कि दो महीने से मजदूरी बंद है और अब तक इलाज पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. अब कुछ नहीं बचा है.
CMHO ने कही कार्रवाई की बात
वहीं इस बारे में छतरपुर के CMHO आरपी गुप्ता ने बताया "मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई थी. जिसकी रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि मरीज को सिर्फ एक बार एंबुलेंस उपलब्ध कराई गई थी. 108 एंबुलेंस संचालित करने वाली संस्था को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में जवाब मांगा गया है."