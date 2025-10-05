एंबुलेंस नहीं मिली, तो बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर पैदल निकल गया सबर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग
घाटशिला के धालभूमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को परेशानियों का सामना करना पड़ा.
Published : October 5, 2025 at 1:29 PM IST
पूर्वी सिंहभूम: जिले के घाटशिला अनुमंडल स्थित धालभूमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में लापरवाही के कारण एक सबर दंपती को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. अस्पताल में मरीज को जगह नहीं मिली, ना ही एंबुलेंस मुहैया कराई गई. जिसके बाद मरीज बिन बताए सीएचसी से चले गए. अब चिकित्सा पदाधिकारी ने इस मामले में कार्रवाई की बात कही है.
दरअसल, शुक्रवार से इलाज करा रहे शुकुलमणि सबर को डॉक्टरों ने शनिवार को बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर किया था. लेकिन न तो समय पर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध हुई और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई. जिसके बाद महिला अपने पति गुरा सबर और तीन साल की नतिनी के साथ घर (मुड़ाठाकुरा, गुड़ाबांधा) किसी को बिना बताए पैदल ही निकली पड़ी. स्थानीय लोगों ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्होंने सिविल सर्जन को फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई.
सीएचसी से बाद में भेजी एम्बुलेंस
सूचना मिलने पर, सीएचसी धालभूमगढ़ से एक एम्बुलेंस भेजी गई और दंपती को धालभूमगढ़ चौक से वापस अस्पताल लाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही मुखिया बिलासी सिंह, पूर्व मुखिया मनसा राम मुंडा, भाजपा नेता विमल सिंह, विमल मुंडा, नौशाद अहमद और कई अन्य लोग अस्पताल पहुंचे, उन्होंने झारखंड सरकार की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाया.
पति ने कंधे पर उठाया
स्थानीय लोगों के मुताबिक, जब शुकुलमणि अस्पताल से कुछ दूर चलने में असमर्थ हो गईं, तो उनके पति गुरा सबर ने उन्हें कंधे पर उठा लिया. एक हाथ में उन्हें थामे और दूसरे हाथ में उनका बैग लिए, वह चलते रहे. यह देखकर नरसिंहगढ़ निवासी मोबाइल की दुकान चलाने वाले पवित्र मन्ना ने एक संवेदनशील पहल की और अपने दोस्त गुलशन के जरिए दंपती को धालभूमगढ़ चौक तक ले जाने के लिए एक ऑटो का इंतजाम किया.
घटना की सूचना मिलने पर जिला परिषद सदस्य हेमंत मुंडा घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने दंपती से बात की और मरीज के गंभीर हालत में अस्पताल से चले जाने पर अपनी नाराजगी जताई. उन्होंने तुरंत प्रखंड विकास अधिकारी और सिविल सर्जन को फोन करके इसकी सूचना दी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
महिला की हालत गंभीर
रिपोर्ट के अनुसार, शुकुलमणि सबर को शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. उनका हीमोग्लोबिन 7.5 ग्राम/डीएल था और उन्हें बलगम में खून आने की शिकायत थी. उनके पति गुरा सबर ने बताया कि उनकी पत्नी दो-तीन हफ्तों से बुखार और दस्त से पीड़ित थीं. वाहन न मिलने और अस्पताल में जगह न मिलने के कारण, वे बिना किसी को बताए पैदल ही चले गए.
दोषियों से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण
प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. गोपीनाथ महाली से फोन पर बात की गई. उन्हें बताया गया कि सबर महिला का शुक्रवार से इलाज चल रहा था और उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया था. इस बात की जांच की जाएगी कि वह बिना किसी को बताए अस्पताल से कैसे चली गईं. दोषियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी.
