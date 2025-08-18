बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के जिला अस्पताल में अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां एक फर्जी डॉक्टर यानी आम इंसान डॉक्टर के वेश में मरीजों का इलाज कर रहा था. लेकिन, अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी. वह खुद को सीनियर डॉक्टर बताता था.

इसी बीच इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई और डॉक्टर मृत मरीज को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. इस पर उसकी पोल खुल गई और वह भागने लगा. यह देख मरीज के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कार दिया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

बस्ती जिला अस्पताल में अगर आप को इलाज करवाना हो तो सावधान हो जाइए, क्या पता आपको भी कोई फर्जी डॉक्टर मिल जाए और बेहतर इलाज की जगह आपकी जान पर बन जाए. ऐसा ही मामला बस्ती जिला अस्पताल में आया. रूधौली थाना के लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर उन्हें 2 घंटे तक इलाज नहीं मिला, जिससे मरीज की मौत हो गई.

इमरजेंसी वार्ड में राज कुमार नाम का डॉक्टर मिला जो अपने आप को सीनियर डॉक्टर बता रहा था. उससे जब लोगों ने मरीज की हालत गंभीर होते देख इलाज के लिए बोला गया तो अपने राज कुमार ने कहा कि मैं अभी वॉर्डन से पूछ कर बताता हूं क्या दवा चलनी है, जिसके बाद लोगों का शक यकीन में बदल गया कि यह फर्जी डॉक्टर है, जिसके बाद लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया.

जिला अस्पताल के एसआईसी डॉ. खालिद रिजवान ने बताया कि किसी अनजान व्यक्ति के अस्पताल में आकर इलाज करने की जानकारी मिली थी. जब लोगों को शक हुआ तो उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. उस के खिलाफ परिजनों की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

जहां तक मरीज के मरने की बात है तो उसकी सांस फूल रही थी, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था. उसका प्रॉपर इलाज किया गया, इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई. सांस ज्यादा फूलने और ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी मौत हो गई.

ये भी पढ़ेंः 'मुस्लिम अब नहीं लेंगे दहेज, पार्टी में खड़े होकर नहीं खाएंगे खाना'; ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के उलमा ने जारी किया एजेंडा

ये भी पढ़ेंः अब रेलवे ट्रैक पर बनेंगे बिजली घर, बनारस के रेल कारखाने का अद्भुत प्रोजेक्ट, 3.21 लाख यूनिट बिजली बनेगी