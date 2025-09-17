ETV Bharat / state

मरीज की मौत के बाद दुर्ग जिला अस्पताल में हंगामा, गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप, अरुण वोरा भी पहुंचे

जिला अस्पताल में 23 साल के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया.

मरीज की मौत के बाद दुर्ग जिला अस्पताल में हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. उनका कहना था कि, मरीज खतरे से बाहर था, गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई है. हंगामे और तनाव की स्थिति के चलते पूर्व विधायक अरुण वोरा भी मौके पर पहुंचे थे.

क्या है मामला: दरअसल सिद्धार्थ नगर, काली मंदिर वार्ड नंबर 31 में रहने वाले 23 साल के प्रभाष सूर्या की इलाज के दौरान संदिग्ध हालत में मौत हो गई. जानकारी के अनुसार प्रभाष सूर्या ने मंगलवार दोपहर चूहा मारने की दवाई खा ली थी. हालत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. देर रात तक उपचार चलता रहा. हालांकि, परिजन के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें ये कहा था कि, स्थिति स्थिर है और खतरे से बाहर है.

सुबह बोले थे कि डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके बाद इलाज के दौरान एक नर्स ने इंजेक्शन लगाया और उसे मिर्गी दौरा आया और उल्टी करते हुए उसकी मौत हो गई. फिर नर्स भाग गई, हमें बस वो इंजेक्शन का सैंपल चाहिए और वो नर्स से पूछताछ हो और कुछ नहीं- निखिल सूर्या,मृतक का छोटा भाई

अरुण वोरा ने भी परिजन की बात सुनी: युवक की मौत की खबर सुनकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ. मृतक के छोटे भाई निखिल सूर्या ने आरोप लगाया कि यदि समय पर सही इलाज दिया जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी. तनाव बढ़ता देख अस्पताल का स्टाफ कामकाज बंद कर मौके पर खड़ा हो गया. हंगामे की सूचना पर दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण वोरा भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया.

दूसरे मरीज भी हुए परेशान: इस बीच अस्पताल में इलाज कराने आए अन्य मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. मरीज विक्रम सिंह राजपूत ने बताया कि वह घंटों से ओपीडी में पर्ची के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन स्टाफ कामकाज रोककर चला गया, जिससे अन्य मरीजों को भी नुकसान हुआ. अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है. वहीं पुलिस ने अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे.

