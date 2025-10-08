ETV Bharat / state

धार्मिक पुस्तकें, संन्यासी वाले कपड़े; चैतन्यानंद की डिमांड पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अर्जी पर एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है.

आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती
आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 8, 2025 at 8:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को जेल में सन्यासी का वस्त्र धारण करने और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने जांच अधिकारी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी.

बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब पर गौर करते हुए कहा कि उसमें कपड़ों और पुस्तकें उपलब्ध कराने को लेकर दिल्ली जेल मैन्युअल का कोई जिक्र नहीं किया गया है. कोर्ट ने जांच अधिकारी को इस मसले पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. चैतन्यानंद सरस्वती ने एक दूसरी अर्जी दाखिल कर जब्ती मेमो की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है. कोर्ट ने इस अर्जी पर भी दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते किया है. जब्ती मेमो की प्रति उपलब्ध कराने की मांग पर कोर्ट 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

क्या है पूरा मामला

बता दें कि कोर्ट ने 3 अक्टूबर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. चैतन्यानंद सरस्वती को आगरा से गिरफ्तार किया गया था. चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि वो आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की थी. कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस चैतन्यानंद सरस्वती के पास था ताकि वो छात्राओं पर नजर रख सके. उसने सुरक्षा के नाम पर सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर वाशरुम के पास इंस्टाल करवाया था.

सरस्वती पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने के अलावा वित्तीय फर्जीवाड़ा करने का भी आरोप है. आरोप है कि सरस्वती ने संबंधित संस्थान की संपत्तियों को निजी कंपनियों पर किराये पर दे रखा था. वो संस्थान की संपत्तियों से महंगी गाड़ियां खरीदता था. उसके कब्जे से पुलिस ने एक बीएमडब्ल्यू कार जब्त की थी. वो महंगी गाड़ियों में लड़कियों को लेकर जाता था और उनके साथ अश्लील हरकत करता था.

