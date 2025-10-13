ETV Bharat / state

पटियाला हाउस कोर्ट: चैतन्यानन्द सरस्वती की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से ताजा जवाब तलब

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई करते दिल्ली पुलिस से ताजा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है

एडिशनल सेशंस जज दीप्ति देवेश ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को करने का निर्देश दिया.आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में 16 पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जा चुके हैं. पांच पीड़ितों के मोबाइल जब्त किए गए हैं जबकि 11 पीड़ितों के मोबाइल जब्त किए जाने हैं.

दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.पुलिस गवाहों से साक्ष्य एकत्र कर रही है. सुनवाई के दौरान चैतन्यानन्द सरस्वती की ओर से पेश व कील अजय बर्मन ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कुछ भी नहीं है.इसका दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी की अश्लील तस्वीरें और कमेंट हैं.इसके स्क्रीन शॉट है.

इस मामले में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.बता दें कि आज ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार के समक्ष चैतन्यानंद सरस्वती को जेल में सन्यासी का वस्त्र धारण करने और धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो सन्यासी नहीं है.दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर जेल के अंदर चैतन्यानन्द सरस्वती को सन्यासी का वस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाती है तो जेल के अंदर कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है.

दिल्ली पुलिस ने चैतत्यानंद सरस्ती के वकील का विरोध किया

दिल्ली पुलिस की इस दलील का चैतन्यानन्द सरस्वती ओर से पेश वकील ने विरोध करते हुए कहा कि किसी कैदी के अपनी मर्जी का वस्त्र पहनने से भला कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसे पैदा हो सकती है. उन्होंने कहा कि चैतन्यानन्द सरस्वती सन्यासी हैं और उन्हें दीक्षा दी गई है, उनका पहले नाम पार्थसारथी था जो दीक्षा के बाद चैतन्यानन्द सरस्वती हुए.