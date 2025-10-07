संघ के शताब्दी वर्ष में पथ संचलन का आयोजन, स्वयंसेवकों ने किया कदमताल
दुर्ग के वैशाली नगर में संघ स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर पथ संचलन निकाला गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 7, 2025 at 7:56 PM IST
सरगुजा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूर्ण होने पर वैशाली नगर में स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक अनुशासन में पथ संचलन निकाला. इस दौरान मार्ग के दोनों ओर लोग उमड़ पड़े. पथ संचलन के दौरान छत से पुष्पवर्षा होती रही, तो कहीं रंगोलियों और तोरणद्वारों से स्वयंसेवकों का स्वागत किया गया. देशभक्ति गीतों की धुन पर आगे बढ़ते स्वयंसेवक एकता, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम का जीवंत प्रतीक बन गए.
संघ के इतिहास का गुणगान : समारोह के मुख्य वक्ता आरएसएस दुर्ग विभाग सहकार्यवाह दिलेश्वर उमरे ने संघ की 100 वर्ष की तपस्या और डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवनवृत्त का प्रेरक उल्लेख किया.उन्होंने कहा कि यह शताब्दी यात्रा छह सरसंघचालकों की साधना का फल है.हेडगेवार की नींव, गुरुजी का विस्तार, देवरस की सेवा, रज्जू भैया का विदेश विस्तार, सुदर्शन का स्वदेशी आग्रह और भागवत का समरसता संदेश इसकी धुरी हैं. उन्होंने इस यात्रा को संगठन शक्ति, आत्मगौरव और समरसता का उत्सव बताया.मुख्य अतिथि शिक्षाविद एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य एस.पी. सार्वे ने कहा कि आरएसएस वह संगठन है जिसने तूफानों में भी दीपक जलाए रखे. उन्होंने संघ को समरसता और एकता का प्रतीक बताया.
स्वयंसेवकों का हुआ स्वागत : इस अवसर पर प्रचार प्रमुख निकश साहू, शारीरिक प्रमुख दुलेश्वर वर्मा, किसान संघ जिलाध्यक्ष लोकेंद्र बंछोर सहित सैकड़ों स्वयंसेवकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया. घोष की धुन पर पूर्ण गणवेश में कदमताल करते हुए सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने करीब 5 किमी के पथ संचलन में हिस्सा लिया,वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन और महिलाओं ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का स्वागत किया.जगह-जगह तोरणद्वार और रंगोलियां बनाई गई थी.सड़कों की सफाई के साथ कई स्थानों पर बिजली के खंभों पर संघ के शताब्दी वर्ष को पेंट से उल्लेखित किया गया था.
