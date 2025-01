ETV Bharat / state

शवयात्रा का रास्ता रोका, ग्रामीण बैठे धरने पर, एसडीएम की समझाइश के बाद हुआ अंतिम संस्कार - DISPUTE OVER WAY TO CREMATORIUM

ग्रामीण बैठे धरने पर ( ETV Bharat Behror )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 23, 2025, 8:54 PM IST

कोटपूतली: कोटपूतली बहरोड़ जिले के भांकरी स्थित दादा का बास गांव में एक बार फिर दबंगई देखने को मिली. जब कुछ लोगों ने शमशान भूमि की ओर जाने वाले रास्ते के मेन गेट पर ताला जड़ दिया. अंतिम संस्कार के लिए ले जाई जा रही शवयात्रा बीच रास्ते में ही अटक गई. जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को जमीन पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीणों ने बताया कि भांकरी गांव में कालूराम गढ़वाल का देहांत होने पर उसकी शव यात्रा शमशान स्थल की ओर जा रही थी. शमशान जाने वाले रास्ते में दबंगों ने रास्ता रोक रखा है और गेट लगाकर उस पर ताला लगा रखा है. जैसे ही शवयात्रा शमशान स्थल की ओर जा रही थी, शवयात्रा में शामिल लोगों ने गेट खोलने का प्रयास किया, तो दूसरे पक्ष की महिलाओं ने विरोध किया और गेट नहीं खोलने दिया. साथ ही उन्होंने शवयात्रा में शामिल लोगों से धक्का मुक्की भी की. इससे नाराज लोगों ने शव को जमीन पर रख दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.