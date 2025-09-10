ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में जल्द खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय, डीएम ने जगह का किया निरीक्षण

जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया

PASSPORT OFFICE IN PITHORAGARH
पिथौरागढ़ में खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय (Photo Courtesy- DM Office)
पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ वालों की पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग पूरी होने जा रही है. जिले के लोग पिछले एक दशक से लगातार पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग कर रहे थे. अब शीघ्र पिथौरागढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खुलने की उम्मीद बनी है. पिथौरागढ़ जनपद में लंबे समय से प्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. इसके प्रस्तावित स्थल का जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया.

पिथौरागढ़ में जल्द खुलेगा पासपोर्ट कार्यालय: अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे वाले हिस्से में स्थापित किया जाएगा, जहां वर्तमान में सहायक निदेशक (बचत कार्यालय) एवं जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय स्थित हैं. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डाक विभाग एवं अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. जिलाधिकारी ने कहा कि-

पिथौरागढ़ में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना से न केवल जनपद पिथौरागढ़ बल्कि पड़ोसी जनपद चंपावत एवं बागेश्वर के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा. सीमांत क्षेत्र के लोगों को अब पासपोर्ट सेवाओं हेतु दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी.
-विनोद गोस्वामी, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़-

डीएम ने पासपोर्ट कार्यालय के लिए जगह का किया निरीक्षण: जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रही है. हाल ही में प्राप्त एक आधिकारिक ईमेल के अनुसार, यदि जिला प्रशासन भवन की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, तो केंद्र की स्थापना के लिए संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण सहमति प्रदान कर दी जाएगी. जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र को प्रधान डाकघर परिसर के आसपास स्थापित करना आवश्यक है, ताकि बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और अन्य तकनीकी आवश्यकताओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो सके. इसके लिए प्रधान डाकघर परिसर में दो संभावित स्थान चिन्हित किए गए हैं. वर्तमान पार्किंग स्थल को सुव्यवस्थित कर पासपोर्ट सेवा केंद्र हेतु तैयार करना और किसी अन्य उपयुक्त स्थल का चयन कर स्थायी केंद्र विकसित करना.

डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती: डीएम ने कहा कि जब तक स्थायी केंद्र की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक कलेक्ट्रेट परिसर में अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा. इसके लिए कुछ कक्षों का चयन किया गया है. इस कदम से जिले के निवासियों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं सुगम पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कोषागार परिसर का भी भ्रमण किया तथा सीनियर सिटीजनों की सुविधा के लिए बेंच लगाने एवं पेयजल की उपलब्धता हेतु आरओ लगाए जाने के निर्देश दिए हैं.
