दिल्ली पुलिस अकादमी में बैच 124 की पासिंग आउट परेड ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 19, 2025 at 4:03 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 4:09 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस अकादमी, वज़ीराबाद परिसर में आज बैच नंबर 124 के 1308 नव-नियुक्त पुरुष कांस्टेबल्स (कार्यकारी संवर्ग) की शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. यह समारोह इन जवानों के बुनियादी प्रशिक्षण की सफल पूर्णता का प्रतीक रहा. यह समारोह इन जवानों के बुनियादी प्रशिक्षण की सफल पूर्णता का प्रतीक रहा. इन युवा पुलिसकर्मियों को अब दिल्ली पुलिस की सेवा में अपना कर्तव्य निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार घोषित किया गया है. प्रशिक्षण और शैक्षणिक योग्यता का दिखा कॉम्बिनेशन : बैच 124 के 1308 पुलिस आरक्षकों में से 42 उच्च शिक्षित स्नातकोत्तर हैं जिनमें 1 एम.एससी., 4 एम.कॉम., 35 एम.ए., और 2 एम.बी.ए. शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, 738 आरक्षक स्नातक हैं जिनमें 6 बी.टेक, 2 एल.एल.बी., और 19 बी.एड. डिग्रीधारी शामिल हैं. इस बैच को आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इसमें संविधान, नवीन आपराधिक कानून, अपराध विज्ञान, साइबर अपराध रोकथाम, फॉरेंसिक विज्ञान, और जांच तकनीकों पर गहन अध्ययन कराया गया. बैच नंबर 124 के 1308 नव-नियुक्त पुरुष कांस्टेबल्स का पासिंग आउट परेड (ETV BHARAT) दिल्ली पुलिस अकादमी में बैच 124 की पासिंग आउट परेड (ETV BHARAT) आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण : इस बैच को आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इसमें संविधान, नवीन आपराधिक कानून, अपराध विज्ञान, साइबर अपराध रोकथाम, फॉरेंसिक विज्ञान, और जांच तकनीकों पर गहन अध्ययन कराया गया. इस गौरवशाली अवसर पर विशेष पुलिस आयुक्त (सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा प्रभाग) रोबिन हिबू, IPS ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर नव-नियुक्त पुलिसकर्मियों को बधाई दी. प्रशिक्षण और शैक्षणिक योग्यता का दिखा कॉम्बिनेशन (ETV BHARAT) आदर्श जनसेवक बनने का दिया गया संदेश :उन्होंने अनुशासन, ईमानदारी, और तकनीकी दक्षता पर बल देते हुए उन्हें एक आदर्श जनसेवक बनने का संदेश दिया.वहीं इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर इंचार्ज कावेरी टंडन, स्पेशल सीपी दिल्ली संजय कुमार, डिप्टी डायरेक्टर सेकेंड दिल्ली पुलिस अकादमी जितेंद्र मनी मौजूद रहे. ये भी पढ़ें : हाईटेक हुई दिल्ली पुलिस, "अभेद्य" जैकेट से सुरक्षित रहेंगे जवान भारत-पाक के बीच तनाव, दिल्ली पुलिस का मंडी हाउस में पैदल मार्च

Last Updated : May 19, 2025 at 4:09 PM IST