यूपी में CRPF का इकलौता ट्रेनिंग सेंटर, चमकते बूटों की ठक...ठक के साथ क्यों हुआ लेफ्ट-राइट, जानिए - CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

अमेठी: यूपी के इकलौते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को चमकते बूटों की ठक-ठक के साथ कदमताल करते जवानों का जोश देखते ही बना. आखिर क्या मौका था, चलिए आगे जानते हैं.

क्या था मौका: बता दें कि 2011 में इस केंद्र की स्थापना राहुल गांधी के प्रयास से हुई थी. अभी तक यह यूपी का इकलौता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रशिक्षण केंद्र है. यह शुक्रवार को यहां दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ. इसमें 131 नव आरक्षियों का जोश देखते ही बना. दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस उपमहानिरीक्षक रास बिहारी सिंह ने परेड की सलामी ली. 15वें बैच के सामान्य ड्यूटी व तकनीकी ट्रेड के नव आरक्षियों का बुनियादी प्रशिक्षण 07 अक्टूबर, 2024 से शुरू हुआ था.



जवानों को क्या-क्या प्रशिक्षण मिला: प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें बल के अनुशासन के साथ-साथ, सहनशक्ति प्रशिक्षण, युद्ध अवरोध एवं प्रहार मार्ग, निहत्थी लड़ाई, हथियार के साथ एवं खाली हाथ की कवायद, विभिन्न हथियारों, गोला-बारूदों एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का प्रशिक्षण भी दिया गया.



इन्हें चार सप्ताह के अति सतर्क एवं कठिन जंगल प्रशिक्षण के साथ एक सप्ताह के जंगल सर्वाइवल प्रशिक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने का अभ्यास देकर नक्सलवादियों से लोहा लेने के लिए भी तैयार किया गया है. इ



डीआईजी ने क्या कहा: डीआईजी रासबिहारी सिंह ने कहा कि इन्हें कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे भीड़, दंगा नियंत्रण प्रणाली, जनता के साथ पुलिस के संबंध, मानवाधिकार, आपदा प्रबंधन, कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि ये जनता में सुरक्षा व विश्वास की भावना विकसित कर सके. इन्हें क्विज, निबन्ध लेखन प्रतियोगिता, जैसे-पाठ्यक्रमों पर आधारित प्रतियोगिताओं के द्वारा व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास अवसर दिया गया है. नवआरक्षी अब पूर्ण सैनिक बनकर राष्ट्र विरोधी ताकतों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके है. इस शुभ अवसर पर इन नव आरक्षियों के माता-पिता भी आशीर्वाद देने पहुंचे.



विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में बेस्ट रवि प्रकाश ऑल राउंड, साहिल बेस्ट इन-आउटडोर, नितीश बेस्ट इन-इनडोर, पवन कुमार सिंह बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग, जितुराय वेस्ट इन ड्रिल, वंश कुगरार निर्मल बेस्ट इन-फिजिकल, सूर्य कान्त मिश्रा बेस्ट फायरर, प्रेम प्रकाश सिंह बेस्ट इन-बीओएसी और आरक्षी देवेन्द्र सिंह यादव बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन घोषित किया गया.



