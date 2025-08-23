बहरोड़: जिले के अनंतपुरा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में उप निरीक्षक, कार्य प्रशिक्षणार्थी कोर्स के प्रथम बैच का दीक्षांत परेड हुई. 257 प्रशिक्षणार्थी ने भाग लिया. बैच का 26 सप्ताह का प्रशिक्षण इसी वर्ष 24 फरवरी से शुरू हुआ था.

सीआईएसएफ नई दिल्ली के आईजी नवज्योति गोगोई मुख्य अतिथि थे. भारी बारिश भी दीक्षांत परेड में सदस्यों के उत्साह में कमी नहीं ला पाई. परेड के बाद प्रशिक्षणार्मियों ने साइलेंट ड्रिल, हाई होर्स तथा रिफ्लेक्स शूटिंग आदि की प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित कर दिया. आरटीसी को खूबसूरत ढंग से सजाया गया.

जवान का आईजी ने किया सम्मान (ETV Bharat Behror)

इस दौरान गोगाई ने कहा कि सीआईएसएफ 56 वर्ष से देश सेवा में लगा है. देश के 358 महत्वपूर्ण उपक्रमों की सुरक्षा करता है. हवाई अड्डे, इसरो के अलावा अहम स्मारक, दिल्ली मेट्रो, संसद, केंद्रीय सचिवालय और धरोहरों आदि की सुरक्षा करता है. अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी में भी तैनात किया जाता है. बल निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी तैनात किए जाते हैं.

समारोह में प्रदर्शन करते जवान (ETV Bharat Behror)

इस दौरान महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के उप प्राचार्य एवं कमांडेंट कोडा राजू, CMO (SG)डॉ. एसके सिन्हा, उप कमांडेंट प्रशिक्षण मानवेंद्र सिंह तंवर, सहायक कमांडेंट प्रशिक्षण सुरेन्द्र कुमार शमी, सहायक कमांडेंट प्रशासन विजय भारद्वाज एवं राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे.