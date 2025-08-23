ETV Bharat / state

बहरोड़ के अनंतपुरा में दीक्षांत समारोह: सीआईएसएफ में 257 प्रशिक्षित ASI और शामिल - CISF PASSING OUT PARADE IN BEHROR

अनंतपुरा में सीआईएसएफ के 257 जवानों का दीक्षांत समारोह हुआ. 26 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा कर जवान बल में शामिल हो गए.

CISF passing out parade at Anantapur
अनंतपुरा में सीआईएसएफ की दीक्षांत परेड (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 6:39 PM IST

1 Min Read

बहरोड़: जिले के अनंतपुरा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में उप निरीक्षक, कार्य प्रशिक्षणार्थी कोर्स के प्रथम बैच का दीक्षांत परेड हुई. 257 प्रशिक्षणार्थी ने भाग लिया. बैच का 26 सप्ताह का प्रशिक्षण इसी वर्ष 24 फरवरी से शुरू हुआ था.

सीआईएसएफ नई दिल्ली के आईजी नवज्योति गोगोई मुख्य अतिथि थे. भारी बारिश भी दीक्षांत परेड में सदस्यों के उत्साह में कमी नहीं ला पाई. परेड के बाद प्रशिक्षणार्मियों ने साइलेंट ड्रिल, हाई होर्स तथा रिफ्लेक्स शूटिंग आदि की प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित कर दिया. आरटीसी को खूबसूरत ढंग से सजाया गया.

cisd IG honored the soldier
जवान का आईजी ने किया सम्मान (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: SMS अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए CISF देगा सलाह, विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी - CISF ON SMS SECURITY SYSTEM

इस दौरान गोगाई ने कहा कि सीआईएसएफ 56 वर्ष से देश सेवा में लगा है. देश के 358 महत्वपूर्ण उपक्रमों की सुरक्षा करता है. हवाई अड्डे, इसरो के अलावा अहम स्मारक, दिल्ली मेट्रो, संसद, केंद्रीय सचिवालय और धरोहरों आदि की सुरक्षा करता है. अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी में भी तैनात किया जाता है. बल निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी तैनात किए जाते हैं.

Soldiers performing at the ceremony
समारोह में प्रदर्शन करते जवान (ETV Bharat Behror)

इस दौरान महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के उप प्राचार्य एवं कमांडेंट कोडा राजू, CMO (SG)डॉ. एसके सिन्हा, उप कमांडेंट प्रशिक्षण मानवेंद्र सिंह तंवर, सहायक कमांडेंट प्रशिक्षण सुरेन्द्र कुमार शमी, सहायक कमांडेंट प्रशासन विजय भारद्वाज एवं राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे.

बहरोड़: जिले के अनंतपुरा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में उप निरीक्षक, कार्य प्रशिक्षणार्थी कोर्स के प्रथम बैच का दीक्षांत परेड हुई. 257 प्रशिक्षणार्थी ने भाग लिया. बैच का 26 सप्ताह का प्रशिक्षण इसी वर्ष 24 फरवरी से शुरू हुआ था.

सीआईएसएफ नई दिल्ली के आईजी नवज्योति गोगोई मुख्य अतिथि थे. भारी बारिश भी दीक्षांत परेड में सदस्यों के उत्साह में कमी नहीं ला पाई. परेड के बाद प्रशिक्षणार्मियों ने साइलेंट ड्रिल, हाई होर्स तथा रिफ्लेक्स शूटिंग आदि की प्रस्तुति से दर्शकों को रोमांचित कर दिया. आरटीसी को खूबसूरत ढंग से सजाया गया.

cisd IG honored the soldier
जवान का आईजी ने किया सम्मान (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: SMS अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए CISF देगा सलाह, विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी - CISF ON SMS SECURITY SYSTEM

इस दौरान गोगाई ने कहा कि सीआईएसएफ 56 वर्ष से देश सेवा में लगा है. देश के 358 महत्वपूर्ण उपक्रमों की सुरक्षा करता है. हवाई अड्डे, इसरो के अलावा अहम स्मारक, दिल्ली मेट्रो, संसद, केंद्रीय सचिवालय और धरोहरों आदि की सुरक्षा करता है. अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी में भी तैनात किया जाता है. बल निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी तैनात किए जाते हैं.

Soldiers performing at the ceremony
समारोह में प्रदर्शन करते जवान (ETV Bharat Behror)

इस दौरान महाराणा प्रताप क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के उप प्राचार्य एवं कमांडेंट कोडा राजू, CMO (SG)डॉ. एसके सिन्हा, उप कमांडेंट प्रशिक्षण मानवेंद्र सिंह तंवर, सहायक कमांडेंट प्रशिक्षण सुरेन्द्र कुमार शमी, सहायक कमांडेंट प्रशासन विजय भारद्वाज एवं राजेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे.

For All Latest Updates

TAGGED:

अनंतपुरा में दीक्षांत समारोहCENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCECISF IG NAVJYOTI GOGOICISF PASSING OUT PARADE IN BEHROR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.