दिल्ली में DTC की बसों में कैशलेस टिकटिंग सिस्टम लागू, जानिए यात्रियों ने क्या कहा ?

डीटीसी यात्री प्रिंस, जो पिछले तीन वर्षों से नियमित बस सेवा का उपयोग कर रहे हैं, का कहना है कि यह सुविधा केवल 50% तक ही कारगर है. उन्होंने बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में नेटवर्क की समस्या रहती है, जिससे यूपीआई भुगतान करने में समय लगता है. ऐसे में यात्रियों को स्टॉप मिस करने या टिकट चेकिंग में दिक्कत हो सकती है. उनका सुझाव है कि सरकार को पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए.

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग ने राजधानी की सार्वजनिक बस सेवा (डीटीसी) को पूरी तरह से कैशलेस बनाने की तैयारी तेज कर दी है. विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताया कि अब यात्रियों को खुले पैसों की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. किराया भुगतान मोबाइल एप्लीकेशन, क्रेडिट-डेबिट कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से किया जा सकेगा. हालांकि, इस फैसले को लेकर यात्रियों की राय मिली-जुली दिख रही है.

कैशलेस व्यवस्था सभी के लिए सहज नहीं: यात्री करुणा निधान पांडे का मानना है कि कैशलेस व्यवस्था सभी के लिए सहज नहीं होगी. उन्होंने कहा, जो लोग यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह आसान है, लेकिन दिल्ली का बड़ा वर्ग आज भी नकद लेन-देन पर भरोसा करता है. इसलिए डीटीसी को हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए.

यह व्यवस्था सभी वर्गों के लिए कारगर साबित होगी: अशोक कुमार शर्मा, जो पांच सालों से डीटीसी में सफर कर रहे हैं, ने कहा कि कैशलेस पहल सरकार का अच्छा कदम है और इससे बस सेवा आधुनिक होगी. हालांकि उन्होंने बस संचालन की कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया. उनके अनुसार, कई बार ड्राइवर बस स्टॉप पर गाड़ी रोकते ही नहीं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है.

वहीं, 30 सालों से डीटीसी का सफर कर रहे वरिष्ठ यात्री दिनेश कुमार ने कैशलेस प्रणाली का समर्थन किया. उनका कहना है कि यह समय की मांग है और सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए. डीटीसी की कैशलेस योजना को लेकर जनता में उत्साह तो है, लेकिन साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या यह व्यवस्था सभी वर्गों के लिए सहज और कारगर साबित हो पाएगी.

