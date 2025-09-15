ETV Bharat / state

पूर्णिया एयरपोर्ट से राहत की उड़ान, अब सफर नहीं थकाएगा, हवाई यात्री बोले- 'नहीं जाना पड़ेगा बागडोगरा'

पूर्णिया: "अब अहमदाबाद जाने के लिए सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, उसे निभाया है. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. इस सेवा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाले खर्च में भी भारी कमी आएगी." यह कहना है गुलाबबाग पूर्णिया के संदीप भूरा का.

समय और खर्च में होगी भारी कटौती: पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत से सीमांचल के लोगों में भारी उत्साह है. संदीप भूरा ने कहा कि पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने में 4,000 रुपये तक खर्च हो जाते थे. साथ ही निजी वाहन से सफर करने में पेट्रोल की लागत और शारीरिक थकावट भी होती थी.

पूर्णिया एयरपोर्ट (ETV Bharat)

'दिल्ली जाकर शाम को लौट आऊंगा': पूर्णिया एयरपोर्ट सीमांचल ही नहीं, पूरे उत्तर-पूर्वी बिहार के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा अब पूर्णिया से सीधी उड़ान मिलने से वे दिल्ली जैसे शहरों में सुबह जाकर शाम को लौट सकते हैं. यह सुविधा विशेष रूप से व्यस्त और नौकरीपेशा यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी है.

कोलकाता जाने वालों के लिए राहत की खबर: कोलकाता जा रहे मयंक बागेरिया ने कहा यह दिन सीमांचल के लिए ऐतिहासिक है. पहले बागडोगरा पहुंचने में चार-पांच घंटे लगते थे, अब एक घंटे से भी कम समय में एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं. अब यात्रा अधिक तेज, सुगम और किफायती हो गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.

व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ: दिल्ली से आए व्यवसायी आरके शर्मा ने कहा कि अब उन्हें गया एयरपोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने बताया "मैं अब सीधे पूर्णिया से दिल्ली की उड़ान ले सकता हूं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है." उन्होंने यह भी कहा कि यह सुविधा सीमांचल के व्यापारिक विकास को नई गति देगी.