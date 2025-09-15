पूर्णिया एयरपोर्ट से राहत की उड़ान, अब सफर नहीं थकाएगा, हवाई यात्री बोले- 'नहीं जाना पड़ेगा बागडोगरा'
पूर्णिया एयरपोर्ट से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से सीमांचल में खुशी का माहौल है. पढ़ें पूरी खबर
Published : September 15, 2025 at 3:12 PM IST
पूर्णिया: "अब अहमदाबाद जाने के लिए सिलीगुड़ी नहीं जाना पड़ेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, उसे निभाया है. मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता. इस सेवा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा में लगने वाले खर्च में भी भारी कमी आएगी." यह कहना है गुलाबबाग पूर्णिया के संदीप भूरा का.
समय और खर्च में होगी भारी कटौती: पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत से सीमांचल के लोगों में भारी उत्साह है. संदीप भूरा ने कहा कि पहले बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने में 4,000 रुपये तक खर्च हो जाते थे. साथ ही निजी वाहन से सफर करने में पेट्रोल की लागत और शारीरिक थकावट भी होती थी.
'दिल्ली जाकर शाम को लौट आऊंगा': पूर्णिया एयरपोर्ट सीमांचल ही नहीं, पूरे उत्तर-पूर्वी बिहार के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा अब पूर्णिया से सीधी उड़ान मिलने से वे दिल्ली जैसे शहरों में सुबह जाकर शाम को लौट सकते हैं. यह सुविधा विशेष रूप से व्यस्त और नौकरीपेशा यात्रियों के लिए बेहद लाभकारी है.
कोलकाता जाने वालों के लिए राहत की खबर: कोलकाता जा रहे मयंक बागेरिया ने कहा यह दिन सीमांचल के लिए ऐतिहासिक है. पहले बागडोगरा पहुंचने में चार-पांच घंटे लगते थे, अब एक घंटे से भी कम समय में एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं. अब यात्रा अधिक तेज, सुगम और किफायती हो गई है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है.
व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ: दिल्ली से आए व्यवसायी आरके शर्मा ने कहा कि अब उन्हें गया एयरपोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा. उन्होंने बताया "मैं अब सीधे पूर्णिया से दिल्ली की उड़ान ले सकता हूं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है." उन्होंने यह भी कहा कि यह सुविधा सीमांचल के व्यापारिक विकास को नई गति देगी.
कोलकाता-अहमदाबाद के उड़ान: प्रारंभिक चरण में पूर्णिया से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में चार दिन उड़ानें संचालित की जाएंगी. बाद में पटना, रांची, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए भी सेवाएं शुरू करने की योजना है. इससे बागडोगरा और गया जैसे दूरस्थ एयरपोर्ट्स पर निर्भरता कम होगी.
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम दौरा: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुलाबबाग स्थित सीसा बाड़ी एसएसबी कैंप में एक विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि इस मौके पर पीएम कई अन्य विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे. जिनमें वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन भी शामिल है.
विकास को मिलेगा नया आयाम: पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि सीमांचल के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती देगी. अब यह इलाका देश के प्रमुख शहरों से जुड़ पाएगा, जिससे पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. युवाओं और उद्यमियों के लिए यह एक नए युग की शुरुआत होगी.
"यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले चुनावों में किए गए वादों की पूर्ति का प्रतीक है. यह केवल एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के संकल्प की दिशा में एक ठोस कदम है. सीमांचल जैसे पिछड़े इलाके को अब नई उड़ान, नई उम्मीदें और नए अवसर मिलेंगे."-दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी
