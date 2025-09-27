ETV Bharat / state

इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को चूहे ने काटा, प्रबंधन ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी पर लगाया महज 500 का जुर्माना

एयरपोर्ट पर सफाई का काम करने वाली कंपनी पर दो हजार रुपये का जुर्माना. शिकायतकर्ता पैसेंजर को एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाने पर संबंधित डॉक्टर को भी जारी किया गया है नोटिस.

Indore airport rat bite case
इंदौर एयरपोर्ट पर यात्री को चूहे ने काटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
इंदौर: देश भर में स्वच्छता के मामले में नंबर वन शहर इंदौर के एयरपोर्ट पर एक यात्री को चूहे ने काट लिया. इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयरपोर्ट पर सफाई का काम करने वाली कंपनी पर दो हजार रुपये व पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पीएसआई पर 500 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले की इति श्री कर ली. वहीं एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए चिकित्सा सेवा देने वाले अस्पताल समूह को नोटिस जारी किया गया है.

इंदौर एयरपोर्ट पर आराम करते वक्त यात्री को चूहे ने काटा

भोपाल के रहने वाले अरुण मोदी मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ बेंगलुरु जाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे थे. फ्लाइट में कुछ समय होने की वजह से वह रेस्ट रूम में आराम कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें एक चूहे ने काट लिया. यात्री को इंदौर एयरपोर्ट पर मेडिकल चिकित्सा टीम द्वारा एंटी रेबीज इंजेक्शन भी नहीं मिला. बेंगलुरु पहुंचने पर उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया. उन्होंने पूरे मामले की जानकारी एयरपोर्ट प्रबंधन को दी. एयरपोर्ट प्रबंधन ने मामले में पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी पर मात्र 500 रुपये का जुर्माना लगाया.

जब उन्होंने चूहे द्वारा काट लेने की जानकारी एयरपोर्ट पर मौजूद इमरजेंसी डॉक्टर को दी तो उन्होंने मात्र उनकी ड्रेसिंग कर दी. शिकायतकर्ता को रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाने पर संबंधित डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है.

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा, की जा रही है मामले की जांच

एयरपोर्ट डायरेक्टर वीके सेठ का कहना है "मामले की जांच की जा रही है. साथ ही पेस्ट कंट्रोल कंपनी वाली कंपनी को हर 15 दिन में पेस्ट कंट्रोल करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं. दोबारा ऐसी घटना ना हो इसका विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है. हमने पैसेंजर अरुण मोदी से भी बातचीत की है. उनके इंदौर लौटने पर मेडिकल से संबंधित खर्च की भरपाई की जाएगी." एयरपोर्ट पर चूहों के आतंक का मामला नया नहीं है. इससे पहले भी चूहे यात्रियों का बैग और दस्तावेज कुतर चुके हैं. टर्मिनल के अंदर-बाहर बड़े-बड़े चूहे देखे जा सकते हैं.

