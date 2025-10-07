ETV Bharat / state

वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में यात्री की दम घुटने से मौत; त्योहार मनाने घर लौट रहा था पैसेंजर

जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि हार्ट अटैक मौत की वजह हो सकती है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा.

वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में यात्री का दम घुटा, मौत.
वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में यात्री का दम घुटा, मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 10:28 AM IST

कानपुर: वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन से घर लौट रहे युवक की दम घुटने से मौत हो गई. ट्रेन के जनरल डिब्बे में ज्यादा भीड़ होने की वजह से व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हुई और तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई. कानपुर सेंट्रल पहुंचने पर जीआरपी की मदद से बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक के दोस्त मिंटू पाल ने बताया कि मृतक का नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौड़ है. वह वडोदरा से अपने घर कुशीनगर लौट रहे थे. ज्ञानेंद्र वडोदरा में एक कंपनी में मजदूरी करते थे. परिवार में उनकी पत्नी रानी और एक बेटा देवेश है, जो कुशीनगर में ही रहते हैं. दीपावली मनाने के लिए ज्ञानेंद्र अपने दोस्तों मिंटू पाल और श्रीप्रसाद के साथ शनिवार शाम को वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल ट्रेन में सवार हुए थे.

दोस्तों ने बताया कि ट्रेन के जनरल कोच में ज्यादा भीड़ होने की वजह से ज्ञानेंद्र को उलझन होने लगी. इसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी. दम घुटने से ज्ञानेंद्र की मौत हो गई. मृतक ज्ञानेंद्र के साथ सफर कर रहे उसके दोस्तों ने बताया वडोदरा में ट्रेन में बहुत कम भीड़ थी लेकिन जैसे-जैसे ट्रेन गोरखपुर के लिए बढ़ रही थी, तो भीड़ भी बढ़ती जा रही थी. वहीं, कानपुर के पास ट्रेन के आने पर पर कोच में ज्यादा भीड़ हो गई, जिसके चलते दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

जीआरपी प्रभारी ओम नारायण सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी, कि ट्रेन में एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई है. रविवार शाम को जब ट्रेन कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंची, तो जानकारी मिलने पर हम लोग ट्रेन में पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक होने की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है.

