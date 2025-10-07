ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, खेत में पलटी बस, एक दर्जन यात्री हुए घायल

सुपौल में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दर्जन यात्री जख्मी हैं.

ROAD ACCIDENT IN SUPAUL
पानी भरे खेत में पलटी बस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 7, 2025 at 7:13 AM IST

3 Min Read
सुपौल: त्रिवेणीगंज-पिपरा मुख्यमार्ग एनएच 327ई पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई है. हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि दर्जन भर यात्री जख्मी हो गए हैं. मृतक की पहचान संतोष राम उम्र 38 साल निवासी महेशुआ पंचायत के वार्ड नंबर 11 के रूप में हुई है. संतोष राम (मृतक) अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ चिकित्सक के पास इलाज कराने के लिए जा रहे थे.

अनियंत्रित होकर खेत में पलटी बस: मिली जानकारी के अनुसार बस त्रिवेणीगंज से सुपौल जा रही थी, तभी बघला गांव के समीप तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एनएच 327ई से नीचे पानी से भरे खेत में पलट गई है. हादसे के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पानी में उतरकर बस को सीधा कर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. कुछ देर बाद क्रेन और जेसीबी से बस को बाहर निकाला गया.

घटनास्थल पर जुटी भारी भीड़ (ETV Bharat)

अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में घायल भर्ती: हादसे के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ विभाष कुमार और थानाध्यक्ष राकेश कुमार समेत बड़ी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज पहुंचाया, जहां सभी का इलाज चल रहा है.

लोगों ने एनएच 327 ई किया जाम: नाराज लोगों ने अनुमंडलीय अस्पताल के सामने शव को एनएच 327 ई मुख्यमार्ग पर रखकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी दोषी चालक और बस मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे थे. प्रशासन द्वारा काफी समझाने-बुझाने और आश्वासन देने के बाद लोगों ने मुख्य मार्ग से जाम हटाया. इसके बाद यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी.

''संतोष को दो बेटे और एक बेटी है. जिनके नाम अभिमन्यु कुमार ( 14 वर्षीय) नवीन कुमार (12 वर्षीय) और रानी कुमारी (13 वर्षीय) है. वह मजदूरी कर अपने परिवार कर भरण पोषण करते थे. हादसे के बाद पत्नी मंजू देवी बार-बार बेहोश हो रही है''. - संतोष के पड़ोसी

ये लोग हुए घायल: घायलों में पिपरा थाना क्षेत्र के दीनापट्टी वार्ड 14 निवासी 16 वर्षीय सरस्वती कुमारी, 22 वर्षीय कृष्ण कुमार ठाकुर, राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही धर्मपट्टी वार्ड नंबर 09 निवासी 30 वर्षीय रबीना खातून, 7 वर्षीय मो. अरशद, जगतपुर वार्ड नंबर 11 निवासी 6 वर्षीय आशु खातून, 45 वर्षीय ईद मोहम्मद, 40 वर्षीय सहनिया खातून, त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के महेशुआ वार्ड 11 निवासी मंजू देवी, जदिया थाना क्षेत्र के मोहर्रमपुर बघेली वार्ड 1 निवासी 60 वर्षीय लक्ष्मण मेहता, पिपरा थाना क्षेत्र के हटबरिया वार्ड 14 निवासी 21 वर्षीय अजय कुमार, जदिया थाना क्षेत्र के बघेली वार्ड 9 निवासी 30 वर्षीय राजा कुमार शामिल है.

''शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सुपौल भेज दिया गया है. यात्री बस को जब्त कर लिया गया है. चालक मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा''. - राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष

सुपौल में सड़क हादसायात्री घायलSUPAUL NEWSROAD ACCIDENT IN SUPAUL

