बिहार के गया एयरपोर्ट पर 10 जिंदा कारतूस के साथ यात्री गिरफ्तार, स्कैनिंग ने खोली पोल

गया: बिहार के गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. कारतूस की बरामदगी के बाद एयरपोर्ट पर सनसनी फैल गई है. फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है कि उक्त युवक किस मंशा से कारतूस ले जाने की कोशिश कर रहा था.

स्कैनिंग ने खोली पोल: मिली जानकारी के अनुसार युवक फ्लाइट पकड़ने के लिए गया एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ था, जहां फ्लाइट बोर्डिंग से पहले यात्रियों के बैग की रूटीन चेकिंग चल रही थी. इसी दौरान स्कैनर ऑपरेटर की नजर एक बैग पर पड़ी.

10 जिंदा कारतूस बरामद: वहीं, जब बैग को खोला गया तो उसमें 10 जिंदा कारतूस होने का पता चला. इसके बाद इस संबंध में मगध मेडिकल थाना पुलिस को सूचना दी गई कि एयरपोर्ट पर एक यात्री के बैग की स्क्रीनिंग के दौरान 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.

गया निवासी है युवक: सूचना मिलने के बाद मगध मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कारतूस को बरामद कर उक्त युवक को गिरफ्तार किया. युवक का नाम अनुज कुमार है, जो कि विष्णुपद थाना अंतर्गत चांद चौरा ललित नगर का रहने वाला है.