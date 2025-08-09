जमशेदपुर: चांडिल रेलखंड पर दो मालगाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ है. इस घटना के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है. इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा रेल मंडल अंतर्गत चांडिल में दो मालगाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है. यह घटना सुबह चार बजे हुई. चांडिल रेलवे स्टेशन से करीब दो किलोमीटर दूर पोल संख्या 375/22 के पास दो मालगाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और इंजन क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद ट्रैक पर मलबा फैल गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन पूरी तरह ठप हो गया है.

जानकारी के अनुसार, एक मालगाड़ी टाटानगर से बोकारो जा रही थी, जबकि दूसरी बोकारो से टाटानगर आ रही थी. दुर्घटना की सूचना मिलते ही दक्षिण-पूर्व रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) और मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई. कुछ क्रू मेंबर्स को मामूली चोटें आईं, जिनका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है. राहत टीम भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने और ट्रैक बहाल करने में जुटी है.

दुर्घटना के बाद चांडिल-टाटानगर और चांडिल-बोकारो रूट पर सभी यात्री और मालगाड़ियों का परिचालन तत्काल रद्द कर दिया गया है. कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है या उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है. स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को हेल्पडेस्क और अनाउंसमेंट के जरिए अपडेट किया जा रहा है.

इधर, घटना के बाद दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर से गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं. रेलवे ने कहा है कि ट्रैक बहाली में 24 घंटे से अधिक का समय लग सकता है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें और रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से जानकारी लें. उच्चस्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं. दुर्घटना से माल परिवहन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

इन ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

12820 (ANVT-BBS) JCO 08.08.2025 एक्सप्रेस 03/03 बजे से BRMD पर रुकी हुई है, जिसे NIM-ADRA-MDN-HIJ-BHC के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. 18615 (HWH-HTE) JCO 08.08.2025 एक्सप्रेस CNI H/S पर रुकी हुई है. 12152 (SHM-LTT) JCO 08.08.2025 ADRA पहुँचने वाली एक्सप्रेस को ADRA-BJE-IPTN-BKSC-MURI-HTE-ROU के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. 28182 (केआईआर-टाटा) जेसीओ 08.08.2025 एक्सप्रेस 03/38 बजे से जेओसी पर रुकी हुई है, जिसे मार्गांतरित किया जाएगा: जेओसी-अद्रा-एमडीएन-एनटीवाई-टाटा. 12151 (एलटीटी-एसएचएम) एक्सप्रेस (जेसीओ 07.08.2025) को मार्गांतरित किया जाएगा: सीकेपी-टाटा-केजीपी. 68035 (टाटा-एचटीई) मेमू (जेसीओ 09.08.2025) रद्द की जाएगी. 12801 (पुरी-एनडीएलएस) एक्सप्रेस (जेसीओ 08.08.2025) को मार्गांतरित किया जाएगा: एचआईजे-एमडीएन-अद्रा-बीजेई-केएनएफ-

जीएमओ. 18116/18115 (CKP-GMO-CKP) मेमू (JCO 09.08.2025) रद्द की जाएगी. 68023/68024(JGM-PRR-JGM) मेमू (JCO 09.08.2025) रद्द की जाएगी. 20893 (TATA-PNBE) VB एक्सप्रेस (JCO 09.08.2025) रद्द की जाएगी. 18183 (TATA-BXR) एक्सप्रेस (JCO 09.08.2025) रद्द की जाएगी. 68055/68056 (ASN-TATA-ASN) मेमू (JCO 09.08.2025) को ADRA पर/से शॉर्ट-टर्मिनेट और शॉर्ट-ओरिजिनेट किया जाएगा। आद्रा-टाटा-आद्रा के बीच सेवा रद्द रहेगी. 18011 (HWH-CKP) एक्सप्रेस (JCO 08.08.2025) को आद्रा पर ही समाप्त किया जाएगा और 18012 (CKP-HWH) एक्सप्रेस (JCO 09.08.2025) को आद्रा से ही प्रारंभ किया जाएगा. 13301/13302 (DHN-टाटा-DHN) एक्सप्रेस (JCO 09.08.2025 रद्द रहेगी. 13288 (ARA-दुर्ग) एक्सप्रेस (JCO 08.08.2025) को JOC-BJE-CHAS-BKSC-MURI-HTE-ROU के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. 22892 (RNC-HWH) एक्सप्रेस (JCO 09.08.2025) को KSX-BKSC-CRP-MHQ-BJE-ADRA-KGP के रास्ते डायवर्ट किया जाएगा. 68086 (BRKA-टाटा) MEMU (JCO 09.08.2025) रद्द रहेगी. 22843 (BSP-PNBE) एक्सप्रेस (JCO 08.08.2025) को MXW (CKP डिवीजन) से होकर डायवर्ट किया जाएगा. 20898 (RNC-HWH) VB एक्सप्रेस (JCO 09.08.2025) रद्द की जाएगी.

