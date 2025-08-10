Essay Contest 2025

विभाजन विभीषिका दिवस: प्रदर्शनी के जरिए युवा पीढ़ी तक पहुंचेगा बंटवारे का सच - PARTITION HORROR DAY EXHIBITION

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

दिल्ली में विभाजन विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनी
दिल्ली में विभाजन विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 10, 2025 at 9:07 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में विश्वास नगर में रविवार को विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस प्रदर्शनी में 1947 के विभाजन के दौरान हुए भीषण नरसंहार, पलायन और मानवीय त्रासदी को तस्वीरों, दस्तावेजों और विवरणों के माध्यम से दर्शाया गया.

शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गाबा और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अनिल गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे. प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवाओं को यह बताना है कि 15 अगस्त को मिली आजादी से पहले 14 अगस्त 1947 को देश ने कैसी भीषण पीड़ा झेली थी.

दिल्ली में विभाजन विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनी (ETV Bharat)

डॉ. अनिल गुप्ता ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को केवल आजादी का दिन 15 अगस्त तो पता है, लेकिन 14 अगस्त की विभाजन की कहानी धीरे-धीरे स्मृति से मिटती जा रही है. विभाजन के दौरान हुए पलायन में ट्रेन के भीतर हुए अत्याचार, सीमाओं पर फैली अफरातफरी और हिंसा की भयावहता को जानना जरूरी है. उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल आज भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसके पीछे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

जिला अध्यक्ष दीपक गाबा ने कहा कि आजादी की कीमत बेहद महंगी थी. सत्ता के लालच में पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों परिवार तबाह हो गए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में यह प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है ताकि लोग विभाजन के घाव और उस समय के संघर्ष को समझ सकें.

आयोजित प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उस दौर की वास्तविक घटनाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है. विश्वास नगर की यह प्रदर्शनी भी उसी कड़ी का हिस्सा है, जहां लोगों ने रुचि लेकर विभाजन के इतिहास को जाना और शहीदों को नमन किया.



आपदा से हर्षिल आर्मी कैंप को पहुंचा खासा नुकसान, ग्राउंड जीरो पर पहुंची ईटीवी भारत की टीम

भारतीय उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से पाकिस्तान को 1240 करोड़ रुपये का हुआ नुकसान

जिस क्रिकेटर संग थी डेटिंग की अफवाह, उसी को बांध दी राखी, क्या आपने देखा आशा भोसले की पोती का नया वीडियो

छह साल में 200% महंगा हुआ गोल्ड, एक हफ्ते में भी बड़ा उछाल

