दुर्गा पूजा में राजनेताओं की भागीदारी, सीएम हेमंत सोरेन से लेकर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री तक हैं मुख्य संरक्षक

रांची: राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है. पूजा समितियां विभिन्न स्थानों पर पंडाल तैयार करने के अंतिम चरण में हैं. इस पर्व के प्रति लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी के 250 से अधिक पूजा पंडालों में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इन पूजा समितियों के माध्यम से राजनेता भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं. अधिकांश पूजा पंडालों में राजनेता मुख्य संरक्षक होते हैं, जिनका प्रभाव आयोजन के सफल समापन पर पड़ता है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बिहार क्लब स्थित महानगर दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक हैं. इसी तरह, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और रमेश सिंह समेत कई अन्य राजनेता लंबे समय से विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों से जुड़े हुए हैं.

पूजा समिति के सदस्यों के बयान (ईटीवी भारत)

इस अवसर पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई वर्षों से अरगोड़ा पूजा पंडाल के उद्घाटन और रावण दहन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते रहे हैं. अरगोड़ा पूजा समिति से प्राप्त तस्वीर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लगभग 18 वर्ष पूर्व हेमंत सोरेन, भाजपा नेता अजय मारू आदि के साथ अरगोड़ा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने आए थे. उस समय की पूजा और आज की पूजा का स्वरूप समय के साथ बदल गया है.

अरगोड़ा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)

अरगोड़ा दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार साहू कहते हैं कि राजनेता भले ही मुख्य अतिथि के रूप में यहां आते हों, लेकिन पूजा आयोजन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता. यहां के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके पूजा करते आ रहे हैं. अरगोड़ा के लोग यहां लंबे समय से पूजा करते आ रहे हैं. जब हमने जमीन पर मंच बनाया था, तब भी हेमंत सोरेन पूजा पंडाल उद्घाटन और रावण दहन समारोह में आते थे.