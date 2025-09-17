दुर्गा पूजा में राजनेताओं की भागीदारी, सीएम हेमंत सोरेन से लेकर केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री तक हैं मुख्य संरक्षक
दुर्गा पूजा को लेकर रांची में तैयारियों अंतिम चरण में हैं. इसमें नेता भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं.
Published : September 17, 2025 at 5:39 PM IST
रांची: राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है. पूजा समितियां विभिन्न स्थानों पर पंडाल तैयार करने के अंतिम चरण में हैं. इस पर्व के प्रति लोगों के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजधानी के 250 से अधिक पूजा पंडालों में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इन पूजा समितियों के माध्यम से राजनेता भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं. अधिकांश पूजा पंडालों में राजनेता मुख्य संरक्षक होते हैं, जिनका प्रभाव आयोजन के सफल समापन पर पड़ता है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय बिहार क्लब स्थित महानगर दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक हैं. इसी तरह, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और रमेश सिंह समेत कई अन्य राजनेता लंबे समय से विभिन्न दुर्गा पूजा समितियों से जुड़े हुए हैं.
इस अवसर पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई वर्षों से अरगोड़ा पूजा पंडाल के उद्घाटन और रावण दहन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होते रहे हैं. अरगोड़ा पूजा समिति से प्राप्त तस्वीर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लगभग 18 वर्ष पूर्व हेमंत सोरेन, भाजपा नेता अजय मारू आदि के साथ अरगोड़ा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने आए थे. उस समय की पूजा और आज की पूजा का स्वरूप समय के साथ बदल गया है.
अरगोड़ा दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति के अध्यक्ष पंकज कुमार साहू कहते हैं कि राजनेता भले ही मुख्य अतिथि के रूप में यहां आते हों, लेकिन पूजा आयोजन पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता. यहां के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके पूजा करते आ रहे हैं. अरगोड़ा के लोग यहां लंबे समय से पूजा करते आ रहे हैं. जब हमने जमीन पर मंच बनाया था, तब भी हेमंत सोरेन पूजा पंडाल उद्घाटन और रावण दहन समारोह में आते थे.
वे कहते हैं कि चूंकि मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं और नवीन जायसवाल इस क्षेत्र से विधायक हैं, इसलिए उन्हें संरक्षक नियुक्त किया गया है. यह निश्चित है कि पूजा समिति में इन लोगों का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है. उन्होंने कहा कि इस पूजा समिति के सभी सदस्य स्वच्छ एवं ईमानदार लोग हैं तथा किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है.
दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक बने राजनेता
- पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति, हरमू- सीएम हेमंत सोरेन
- महानगर दुर्गा पूजा समिति, कचहरी चौक - पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय
- चन्द्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति, अलबर्ट एक्का चौक - रमेश सिंह
- श्रीराम लला दुर्गा पूजा समिति, जिला स्कूल - रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ
- यूथ क्लब, महावीर चौक - विधायक सीपी सिंह
- दुर्गा पूजा समिति, बड़ा तालाब - राजीव रंजन मिश्रा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं हरमू पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरमू स्थित पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के मुख्य संरक्षक हैं. वह लंबे समय से दुर्गा पूजा के लिए इस स्थल पर आते रहे हैं. इस स्थल के प्रति हेमंत सोरेन की अटूट श्रद्धा व्यक्त करते हुए, पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे कहते हैं कि वह हमेशा से इस स्थल पर आयोजित होने वाली दुर्गा पूजा में शामिल होते रहे हैं. राजनीति में आने से पहले, वह हरमू कॉलोनी में रहते थे और पूजा में भाग लेते थे. आज, वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी आस्था आज भी वैसी ही है. इस बार भी, वह 26 सितंबर को पूजा पंडाल का उद्घाटन करेंगे.
