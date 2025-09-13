भरतपुर की बेटियां बढ़ा रही पॉलिटेक्निक में कदम, संसाधनों की कमी बनी चुनौती
भरतपुर में पॉलिटेक्निक शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन फैकल्टी और संसाधनों की कमी से टेक्सटाइल और साइबर फॉरेंसिक ब्रांच प्रभावित हैं.
Published : September 13, 2025 at 7:49 PM IST
भरतपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में बेटियों का पॉलिटेक्निक शिक्षा की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है. राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में पिछले पांच वर्षों में छात्राओं की संख्या दोगुने से भी अधिक हो चुकी है. यह संकेत है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और परिवार अपनी बेटियों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इस बढ़ती भागीदारी के बावजूद कॉलेज में संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा बनी हुई है.
टेक्सटाइल डिजाइन और साइबर फॉरेंसिक जैसी रोजगारपरक ब्रांचें या तो बिना फैकल्टी के चल रही हैं या बिल्कुल ठप पड़ी हैं. छात्राओं की बढ़ती संख्या के साथ सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ, जिससे कई इच्छुक छात्राएं उन ब्रांचों में दाखिला नहीं ले पा रही हैं. प्राचार्य पल्लवी सिंह का कहना है कि सुविधाओं की कमी के बावजूद छात्राओं का उत्साह बना हुआ है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है. सरकार द्वारा योजनाएं घोषित तो की जाती हैं, पर जमीनी स्तर पर उनके लागू होने में कई अड़चनें हैं.
टेक्सटाइल ब्रांच से सफल हुई अंजना: टेक्सटाइल ब्रांच की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है. वर्तमान में यह ब्रांच लगभग निष्क्रिय अवस्था में है, फिर भी इस ब्रांच से पढ़ाई कर निकल चुकी छात्राओं ने उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए हैं. अंजना नाम की छात्रा टेक्सटाइल डिजाइन में अध्ययन कर अपने करियर की शुरुआत की. कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने हुनर और मेहनत से एक सफल कारोबार खड़ा किया. आज अंजना का व्यवसाय कई शहरों तक फैल चुका है और वह अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं. अंजना की कहानी ने कई छात्राओं में आत्मविश्वास जगाया है. वे मानती हैं कि तकनीकी शिक्षा, विशेषकर फैशन और डिज़ाइन जैसे क्षेत्र में, सही मार्गदर्शन मिले तो यह जीवन बदलने वाला कदम हो सकता है.
फैशन डिजाइनिंग की तरफ बढ़ता रुझान: महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग ब्रांच में भी छात्राओं की रुचि बढ़ रही है. प्राचार्य पल्लवी सिंह ने बताया कि 2021-22 में इस ब्रांच में केवल 1 छात्रा ने प्रवेश लिया था, जबकि 2025-26 में यह संख्या 9 तक पहुंच गई है. फैशन इंडस्ट्री के बढ़ते अवसर और करियर संभावनाओं ने बेटियों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया है. कॉलेज में भले ही फैकल्टी की कमी बनी हुई हो, फिर भी छात्राएं डिज़ाइन, कपड़ा चयन, मार्केटिंग और उद्यमिता के कौशल सीखने के लिए इस ब्रांच का चयन कर रही हैं.
साइबर फॉरेंसिक ब्रांच की उपेक्षा: आज का समय डिजिटल युग का है. साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल जांच और आईटी सेक्टर की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं. इसके बावजूद साइबर फॉरेंसिक ब्रांच में छात्राओं की संख्या बेहद कम है और फैकल्टी भी उपलब्ध नहीं है. यह स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि साइबर अपराध रोकथाम, डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी की पहचान जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित महिलाओं की आवश्यकता है. कॉलेज में इस ब्रांच के लिए कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया, जिससे छात्राएं इस क्षेत्र को लेकर अनिश्चित हैं.
योजनाओं और जमीनी हकीकत के बीच खाई: भरतपुर की बेटियों की तकनीकी शिक्षा में बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन कॉलेज की संरचनात्मक कमियां इस उत्साह को रोक रही हैं. फैकल्टी की कमी, आधुनिक उपकरणों की अनुपस्थिति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ समाधान की मांग करती हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज को आवश्यक संसाधनों से लैस किया जाए, तो यह क्षेत्र न केवल शिक्षा में बल्कि रोजगार और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
