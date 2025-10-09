ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में निर्माणाधीन रेलवे पुल का हिस्सा गिरा, पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल, शटरिंग टूटने से पूरा लेंटर नीचे गिरा

निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज एक हिस्सा गिरा. ( Photo Credit; firozabad Police )

Published : October 9, 2025 at 11:03 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 11:35 PM IST

फिरोजाबाद : दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन के ऊपर टूंडला में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज एक हिस्सा गुरुवार रात 9 बजे ढह गया. पुल को बनाने में लगे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए. चीख पुकार मचने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कराया गया. जेसीबी की मदद से मलबे को हटाकर 10 मजदूरों को निकाला गया. इनमें गंभीर रूप से घायल पांच मजदूरों को रेलवे और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका पर राहत एंव बचाव कार्य चलाया गया. हादसे में किसी के मौत की सूचना नहीं है. शटरिंग टूटने से हुआ हादसा. (Video Credit; firozabad Police)

नाले के पास बन रहा था पिलर : यह हादसा रेलवे की रेस्ट कैंप कॉलोनी को लाइनपार क्षेत्र से जोड़ने के लिए बनाए जा रहे पुल के एक हिस्से के गिरने से हुआ है. पुल का एक पिलर नाले के पास बन रहा था. नाला धंसने से पुल का एक हिस्सा धराशाई हो गया. पुल को बनाने के लिए कई मजदूर काम कर रहे थे जो इस मलबे में दब गए. घायलों को मिलेगा मुआवजा : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया, हादसे में किसी भी तरह के जानमाल को नुकसान नहीं हुआ है. पांच मजदूर घायल हुए हैं. सभी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है. घायलों को उचित मुआवजा दिया जाएगा. रेल यातायात बाधित नहीं हुआ है. शटरिंग टूटने से हुआ हादसा : डीएम रमेश रंजन ने बताया, लेंटर का काम चल रहा था और शटरिंग लगाई गई थी. शटरिंग टूटने से पूरा लेंटर नीचे गिर गया, जिससे मजदूर मलबे में दब गए. 5 मजदूर घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है. यह भी पढ़ें : अयोध्या में विस्फोट से मकान ढहा; मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

