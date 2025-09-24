ETV Bharat / state

मंत्री जोगाराम का बड़ा हमला-नेगेटिव चीज ढूंढ़कर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं पूर्व सीएम गहलोत

मंत्री पटेल ने कहा कि पूर्व सीएम गहलोत सुर्खियों में रहने के लिए नेगेटिव चीजें तलाशते रहते हैं. ध्यान देने की जरूरत नहीं है.

Minister Patel in review meeting
समीक्षा बैठक में मंत्री पटेल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: संसदीय कार्य और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गहलोत नेगेटिव चीजें ढूंढकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए जयपुर की टूटी सड़कों पर उनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. सड़कें बनना, टूटना और फिर नई बनना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. जयपुर हो या मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, सब जगह सड़कें बनी हैं. आगे भी बनेगी. रिपेयर भी होंगी. गहलोत के 5 साल के शासन में जितनी नई सड़कें बनी और रिपेयर हुई, उतनी हमारे डेढ़ साल के कार्यकाल में बन गई. जयपुर शहर नई सड़कें बनाने में अव्वल रहेगा.

जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जयपुर कलेक्ट्रेट में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर मंथन किया और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति का फीडबैक लिया. इसके बाद पटेल ने मीडिया से बात की. गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की थी कि जयपुर के कुछ इलाकों में जाना हुआ तो सड़कों की हालत बेहद खराब मिली. बारिश के बाद सड़कों की हालत में सुधार नहीं आया. टूटी सड़कों से जाम और हादसे आम बात है. सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष बैठक बुलानी चाहिए.

पढ़ें: जोगाराम पटेल बोले,'अशोक गहलोत अब वैमनस्य से भरी राजनीति करने पर उतरे'

प्रभारी मंत्री पटेल ने कहा कि जयपुर में अच्छा काम हो रहा है. शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए आमजन को राहत मिल रही है. जयपुर में बारिश से पैदा हालात की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले जयपुर में टूटी सड़कों की मरम्मत करा दी जाएगी. जरूरत पर नई सड़कें भी बनाएंगे.

देश में दिवाली सा माहौल: मंत्री पटेल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, वह करते हैं. जीएसटी के चार के बजाय दो स्लैब रखे हैं. जीएसटी कटौती से बाजार में बूम आया और हर वर्ग को राहत मिली. पूरे देश में दिवाली सा माहौल है. प्रदेश में सेवा शिविरों को लेकर कहा कि प्रगति रिपोर्ट में जयपुर जिला अभी द्वितीय है. उन्होंने कहा कि जयपुर जिले ने बजट घोषणाओं का 90% से अधिक टारगेट प्राप्त कर लिया. अगली समीक्षा बैठक तक जमीन आवंटन से लेकर वित्तीय स्वीकृति तक 100 फीसदी लक्ष्य पूरा हो जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER JOGARAM PATELJOGARAM PATEL HELD REVIEW MEETINGREVIEW MEETING AT COLLECTORATEGEHLOT STATEMENT ON BROKEN ROADSJOGARAM PATEL TAUNT ON ASHOK GEHLOT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

असंयमित जीवन शैली बना रही हड्डियों को कमजोर, मजबूती के लिए जानिए आयुर्वेदिक नुस्खे

गिरावट के साथ शेयर बाजार ने शुरू किया कारोबार, बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.