मंत्री जोगाराम का बड़ा हमला-नेगेटिव चीज ढूंढ़कर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं पूर्व सीएम गहलोत

जयपुर: संसदीय कार्य और जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि गहलोत नेगेटिव चीजें ढूंढकर सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए जयपुर की टूटी सड़कों पर उनके बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है. सड़कें बनना, टूटना और फिर नई बनना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. जयपुर हो या मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, सब जगह सड़कें बनी हैं. आगे भी बनेगी. रिपेयर भी होंगी. गहलोत के 5 साल के शासन में जितनी नई सड़कें बनी और रिपेयर हुई, उतनी हमारे डेढ़ साल के कार्यकाल में बन गई. जयपुर शहर नई सड़कें बनाने में अव्वल रहेगा.

जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने बुधवार को जयपुर कलेक्ट्रेट में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर मंथन किया और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति का फीडबैक लिया. इसके बाद पटेल ने मीडिया से बात की. गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की थी कि जयपुर के कुछ इलाकों में जाना हुआ तो सड़कों की हालत बेहद खराब मिली. बारिश के बाद सड़कों की हालत में सुधार नहीं आया. टूटी सड़कों से जाम और हादसे आम बात है. सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को विशेष बैठक बुलानी चाहिए.

