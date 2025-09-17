ETV Bharat / state

जोगराम पटेल बोले- विधानसभा में कैमरे मुद्दा नहीं, सिर्फ कांग्रेस का प्रपंच है

जवाब: विपक्ष के पास पहले दिन से कोई ऐसा मुद्दा नहीं था. पहले दिन कार्यवाही शुरू होते शोकाभिव्यक्ति हुई, लेकिन विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. अलग कपड़े पहनकर आना, टोपी लगाकर नौटंकी की. प्रदेश की 8 करोड़ जनता यह देख रही थी. कांग्रेस के पास ना विजन है और ना बोलने को सामग्री, इसलिए किसी भी विधयेक पर बोलने को तैयार नहीं थे. कांग्रेस अंतर्कलह से गुजर रही है, उसका असर सदन में दिखा. विपक्ष विफल साबित हुआ.

सवाल: आप संसदीय मंत्री हैं. सदन में बिलों पर चर्चा होती तो पक्ष-विपक्ष की बात सामने आती, लेकिन पहले दिन से विपक्ष ने हंगामा किया. क्या विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा था, जिसे सत्ता पक्ष नहीं मान रहा था?

जवाब: पिछली बार कोचिंग बिल समेत तीन विधेयक प्रवर समिति को भेजे. तब नेता प्रतिपक्ष और अन्य सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की मंशा जताई थी. उनकी मांग पर बिल प्रवर समिति को भेजा. इस सत्र में इस बिल समेत 10 विधेयक पेश किए. उनमें सिर्फ कोचिंग बिल पर प्रतिपक्ष ने चर्चा की. विपक्ष चर्चा से भागता रहा. सबसे अहम धर्मांतरण विरोधी बिल पर भी विपक्ष एक शब्द नहीं बोला. यह पूर्व नियोजित साजिश थी. वे धर्म विशेष के सदस्यों के चलते इस पर नहीं बोलना चाहते थे. उन्हें सिर्फ राजनीति करनी थी, इसलिए हंगामा व वॉकआउट किया. सिर्फ झूठ बोलकर माहौल बनाना ही विपक्ष का मकसद था. ऐतिहासिक धर्मांतरण विरोधी कानून पास हो गया. भविष्य में ऐसे कानून के आने के बाद जबरदस्ती धर्मांतरण का कोई प्रकरण नहीं आएगा.

सवाल :विधानसभा में लाए बिल पर विपक्ष से चर्चा नहीं की गई. हंगामे के बीच कार्यवाही समाप्त हुई. आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की भूमिका क्या रही?

जयपुर: मानसून सत्र में भजनलाल सरकार विपक्ष के हंगामे के बावजूद विधानसभा में 10 विधेयक पारित करवाने में सफल रही. इसमें कोचिंग नियंत्रण, धर्मांतरण विरोधी और भू-जल जैसे अहम विधेयक शामिल रहे. सदन में पहले दिन से विपक्ष हंगामा करता रहा, जो समापन तक चला. सदन की कार्यवाही स्थगित हुए 7 दिन हो गए, लेकिन सदन में लगे अतिरिक्त दो कैमरों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप जारी है. कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है. सदन से सड़क तक राज्य में जो कुछ हो रहा है, इस पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल से ETV भारत ने खास बात की. पटेल ने कहा कि विधानसभा में कैमरे कोई मुद्दा नहीं थे, विपक्ष ने सिर्फ जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह प्रपंच किया. सदन में विधेयकों पर विपक्षी कांग्रेस ने इसलिए चर्चा नहीं की, क्योंकि उनमें से कोई है जो नहीं चाहता कि नेता प्रतिपक्ष आगे बढ़े. पेश है संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल से खास बातचीत...

सवाल: सत्र खत्म हो गया, लेकिन उस समय से उठा कैमरे का मुद्दा अब भी गरम है. कांग्रेस की महिला विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए. आप कैसे देखते हैं?

जवाब: विपक्ष ने आरोप हम पर नहीं, विधानसभा सचिवालय पर लगाए हैं. इसी दौरान प्रदेश में अतिवृष्टि हुई. मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपने क्षेत्र में जनता के बीच भेजा. विधायक जनता के दर्द में शामिल हुए और प्रभावितों को राहत पहुंचाई. कांग्रेस का एक भी विधायक जनता के बीच नहीं गया? कांग्रेस जनता के साथ क्यों खड़ी नहीं हुई? कांग्रेस को समझ में आ गया कि जनता के बीच में फजीहत होने वाली है इसलिए ध्यान भटकाने को कैमरे का मुद्दा उठाया और हंगामा किया. अतिवृष्टि से उन्हें कोई मतलब नहीं है.

सवाल: विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष पर रेस्ट रूम में बैठकर कांग्रेस की महिला विधायकों को देखने का गंभीर आरोप लगाया. आप इसे कैसे देखते हैं?

जवाब: यही कांग्रेस का असली स्तर है. ऐसे आरोप निंदनीय हैं. अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता. जो उस सीट पर बैठता है, वह विक्रमादित्य की तरह सबको बराबर न्याय देता है. वासुदेव देवनानी ने हमेशा न्याय किया और कोशिश की है कि प्रतिपक्ष के नेताओं को ज्यादा मौका दें, लेकिन कांग्रेस की यह हरकत और आरोप लगाना उनकी मानसिकता दर्शाता है. समझना चाहिए कि आप क्या आरोप लगा रहे हैं, जबकि विधानसभा परिसर में और नापक्ष एवं गैलरी में कैमरे लगे हैं. विधानसभा प्राइवेसी की जगह नहीं है. सब जगह कैमरे लगे हैं, वहां सब अपनी बात करते हैं. आरोप पूर्ण रूप से निराधार और तथ्यों से परे है.

सवाल: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का बतौर सदस्य विधानसभा में नहीं आना महत्वपूर्ण विषय बनता है. आप कैसे देखते हैं?

जवाब: गंभीर व महत्वपूर्ण विषय बन जाता है. पूर्व के मुख्यमंत्री एक-दो दिन विधानसभा में आते हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं. कांग्रेस विधायक और वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष विधानसभा में नहीं आते. एक शब्द नहीं बोलते, जब नेता प्रतिपक्ष अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं तो उन्हें वह दिखाने नहीं देते. इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है? किस तरह से एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं. ऐसी हरकतों से जनता कांग्रेस से किनारा कर रही है. अगर कांग्रेस का यही आचरण रहा तो भविष्य में कांग्रेस लुप्त होने से नहीं बच पाएगी.

सवाल: आप अदृश्य आवाज की बात कर रहे थे और कहा कि पूरा माहौल बदल दिया. माहौल डाइवर्ट कर दिया? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे, सत्ता पक्ष इसे लेकर क्या सोचता है?

जवाब: कांग्रेस सदस्य और नेता प्रतिपक्ष सदन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम विपक्ष को सुनते हैं और तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सामान्य परिवार से आते हैं. इसलिए उनको दबाए रखने की कोशिश हो रही है. उन्हें रोकने को माहौल बनाते हैं. नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बोलते तो उनकी बात प्रदेश भर में सुनी जाती और कद बढ़ता. धर्मांतरण बिल पर नेता प्रतिपक्ष बोलते तो संदेश जाता, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष का कद बढ़े. कांग्रेस की आपसी खींचतान से जनता का नुकसान हो रहा है. विधानसभा में हंगामे के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है. उनको सोचना चाहिए कि अगर ऐसे हंगामा करना है तो विधायक बनने का क्या मतलब? जनता ने आपको सदन में भेजा, लेकिन उनकी समस्याएं एवं कार्यों को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं.