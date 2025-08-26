जयपुर: राजस्थान में सियासी बयानबाजी लगातार तेज हो रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर 'पर्ची की सरकार' बदलने का मुद्दा उठाकर सियासी पारे को गर्म कर दिया. डोटासरा ने दावा किया कि जल्द मुख्यमंत्री बदले जाएंगे. वहीं, दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को मिलने वाले खाद-बीज के मुद्दे पर सरकार को घेरा. इसके पलटवार में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सामने आए.

पटेल ने मंगलवार को अपने निवास पर पत्रकारों से बात करते हुए डोटासरा और गहलोत के आरोपों पर तीखा जवाब दिया. पटेल ने कहा कि डोटासरा की खुद की कुर्सी खतरे में है, इसलिए वह गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं. विधानसभा से अदृश्य हो गए हैं, जनता ने उनके गमछे को नकार दिया है, इसलिए सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं. जहां तक पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बात है, तो किसानों को भरपूर खाद-बीज मिल रहा है, वे तथ्यहीन बयान दे रहे हैं.

मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)

गमछा काम नहीं आया: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ऐसे अनेक अवसर हैं, जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस तरह की घोषणाएं करते रहे हैं. क्या कारण है कि वे विधानसभा से अदृश्य हो गए? क्या कारण है कि धीरे-धीरे अपनी ही पार्टी में किनारे हो रहे हैं? क्या कारण है कि बार-बार गमछा हिलाने के बाद भी विधानसभा और पंचायत निकाय के उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं?. मंत्री पटेल ने कहा कि आरोप लगाकर और मीठी-चुपड़ी बातें करके सुर्खियां बटोरी जा सकती हैं, लेकिन इससे उन्हें फायदा मिलने वाला नहीं है. जहां तक वे विधानसभा में सत्ता पक्ष से खेलने की बात कर रहे हैं, सदन में आएं तो सही, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा. सत्ता पक्ष, विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है. कहीं भी उनसे पीछे रहने वाले नहीं हैं. कांग्रेस की फितरत हो चुकी है कि झूठे और अनर्गल बयानबाजी करके जनता को गुमराह करें, लेकिन अब इसका फायदा उन्हें नहीं मिलने वाला.

डोटासरा की खुद की कुर्सी खतरे में: मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस में बदलाव होने वाला है. कुर्सी खुद डोटासरा की खतरे में है, इसलिए वह इस तरह के बयान दे रहे हैं. पटेल ने कहा कि पूरी तरह अंदरूनी कलह और आपसी गुटबाजी में डूबी कांग्रेस को बीजेपी में भी इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से एकजुट है. सरकार और संगठन दोनों मिलकर प्रदेश की जनता को सुशासन देने में जुटे हुए हैं.

गहलोत का बयान तथ्यहीन: किसानों को मिलने वाले खाद-बीज की कीमत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए गत दिनों सवाल उठाया था. इस पर पटेल ने कहा कि हर जिले के आंकड़े सबके सामने रख सकता हूं. किसी भी जिले में खाद-बीज की कोई कमी नहीं है. सबके पास अतिरिक्त स्टॉक रखा हुआ है. जितनी किसानों को आवश्यकता है, उससे ज्यादा हर जिले में खाद-बीज की उपलब्धता है. अशोक गहलोत का यह बयान पूर्णरूप से भ्रामक और मिथ्या है. वह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि जनता अब उनके इस तरह के झूठे आरोपों में आने वाली नहीं है. प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ झूठे बयान देकर गुमराह करने का काम करते हैं. प्रदेश की भजनलाल सरकार किसानों के हित में हर दिन महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है. किसान कैसे कुशल हों, यह प्राथमिकता है. भाजपा सरकार इस दिशा में काम कर रही है.