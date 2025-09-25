ETV Bharat / state

पूर्व सीएम गहलोत पर जोगाराम का तंज : जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने निशाना साधा है.

EX Chief Minister Ashok Gehlot
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 2:32 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही. सरकार भले ही लगातार तय समय पर चुनाव का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर मौजूदा सरकार को घेरा. गहलोत ने कहा कि संविधान का अपमान करना भाजपा के डीएनए में है, जिस तरह से भाजपा सरकार शहरी निकाय के चुनावों को टाल रही है, वह लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर है. पूर्व सीएम के इस आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया.

पटेल ने गुरुवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अपनी पार्टी में हाशिए पर चले गए अशोक गहलोत हताशा और निराशा में हैं, इसलिए वह इन दिनों नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. पंचायत और निकाय संस्थाओं का भट्ठा बिठाने का काम उन्हीं की सरकार में हुआ, उन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुआ.

मंत्री पटेल ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी पार्टी में वह स्थान नहीं मिल रहा, जो उन्हें मिलना चाहिए. इससे वे हताशा और निराशा में डूबे हुए हैं. अब सुर्खियों में रहने के लिए कोई न कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं. निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर जहां तक बात है, आज इन संस्थाओं की हालत के जिम्मेदार भी वही हैं, जिन्होंने ढाई- 3 साल के अंतराल में चुनाव संपन्न कराए, जिससे इन संस्थाओं का भट्ठा बैठ गया. कांग्रेस सरकार में जिन पंचायत-निकाय संस्थाओं को कमजोर किया वह आज इस तरह की बात करें, वो ठीक बात नहीं है. पटेल ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर हों, इसको लेकर भजन लाल सरकार संकल्पित है. हमारी तरफ से तैयारी पूरी है, सभी काम हमने पूरे कर लिए हैं. वार्डों का पुनर्गठन, पंचायत समितियों का सीमांकन सब काम पूरे हो चुके हैं. अब जो भी देरी हो रही है, वो संवैधानिक बाध्यताओं के कारण हो रही है. सरकार के स्तर पर कोई देरी नहीं है.

उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नहीं: पूर्व सीएम की ओर हाईकोर्ट के आदेश का हवाले देने पर पटेल ने कहा कि एक मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के स्तर पर चुनाव में किसी तरह की कोई देरी नहीं है. चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, आयोग को तय करना है, कब चुनाव करवाने हैं. हालांकि अभी ओबीसी कमीशन आयोग भी डेटा कलेक्ट कर रहा है, जैसे ही कमीशन का काम पूरा होगा. आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा. पटेल ने कहा कि सरकार ने कभी भी तारीख नहीं बदली है और ना ही अपने कमिटमेंट से पीछे हटे हैं. कमिटमेंट तोड़ना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उनके नेताओं का काम है, इसलिए सरकार को इस तरह से जिम्मेदार ठहराना ठीक बात नहीं है.

कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग: पटेल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर कहा कि वह आज संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा इनका दुरुपयोग किया है. अशोक गहलोत हर दिन सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताएं कि केंद्र में मंत्री, प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया? हमारी सरकार ने डेढ़ साल में वो कर दिखाया जो उनकी तीन बार मुख्यमंत्री रह कर नहीं किया. अशोक गहलोत चाहें तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर चाहें रिपोर्ट कार्ड लेकर आ जाएं, हम बहस को तैयार हैं. पंचायत और निकाय चुनाव में आज जो भी कुछ विवाद हो रहा है वो उन्हीं की देन है, इसलिए उन्हें याद रखना चाहिए कि जिन्होंने इन संस्थाओं को बिगाड़ा, उन्हें हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है. वे बोले,' जिनके घर शीशे के होते है, वे वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. अशोक गहलोत को इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए.

