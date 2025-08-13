नई दिल्ली: गांधीनगर की लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या को समाधान मिलने जा रहा है. पूर्वी दिल्ली से सांसद एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि NHAI में संशोधन कर यहां एक आधुनिक पार्किंग सुविधा विकसित की जा रही है, जिसमें 1000 कारें और लगभग 300-400 स्कूटी पार्क की जा सकेंगी. इस पार्किंग का संचालन NHAI के अधीन नियुक्त एक एजेंसी द्वारा किया जाएगा, जिससे मार्केट क्षेत्र में यातायात जाम की समस्या को काफी हद तक कम करने की उम्मीद है.

गांधीनगर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि अगले तीन महीनों के भीतर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा. यह परियोजना न केवल यातायात को सुगम बनाएगी, बल्कि दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को भी काफी कम करेगी.

हर्ष मल्होत्रा, पूर्वी दिल्ली से सांसद एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री (ETV Bharat)

दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन:

कार्यक्रम गांधीनगर मार्केट के सुभाष रोड पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. इस दौरान हर्ष मल्होत्रा ने मंच और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्षेत्र में नए सार्वजनिक शौचालय (महिला और पुरुष दोनों के लिए) निर्मित किए जाएंगे. उन्होंने लोगों से “हर घर तिरंगा” अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की.

दिल्ली को कूड़े से आजादी' अभियान: विधायक एवं यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि गांधीनगर और यमुना पार क्षेत्रों को आने वाले समय में कई नई सौगातें मिलेंगी. खासकर, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट माने जाने वाले गांधीनगर में सड़कों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि सुभाष रोड और गांधीनगर की मेन रोड को जल्द ही नया रूप दिया जाएगा.



