सीकर: 3 सितंबर बुधवार को परिवर्तिनी एकादशी के पावन अवसर पर खाटूश्यामजी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना के चलते मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. इसके तहत श्री श्याम मंदिर कमेटी ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया है. इस एकादशी को खाटूश्यामजी का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाएगा.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हरियाणा समेत देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु इस मौके पर श्याम बाबा के दर्शन करेंगे. उन्होंने बताया कि इस दिन बाबा का श्रृंगार खास तौर पर देसी विदेशी फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा. इसके अलावा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था बंद रखने का निर्णय लिया है. केवल वही अतिथि, जिनके नाम सरकारी प्रोटोकॉल सूची में शामिल हैं, विशेष दर्शन कर सकेंगे. आम भक्तों को निर्धारित कतारों में खड़े होकर ही दर्शन करने होंगे.

खाटूश्यामजी में जलझूलनी एकादशी पर ये रहेगी व्यवस्था, देखें वीडियो (ETV Bharat Sikar)

पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी के भाई ने किए खाटूश्यामजी के दर्शन, अमन-चैन की प्रार्थना की - PM BROTHER VISITED KHATUSHYAMJI

भक्तों से सावधानी बरतने की अपील: मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि बरसात के मौसम में असुविधा हो सकती है. भीड़भाड़ में मोबाइल और पर्स की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर और आसपास सफाई एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

पढ़ें: खाटूश्यामजी: अब रोजाना दोपहर 2 से 4 बजे तक बंद रहेगा मंदिर, केवल इस दिन ही 24 घंटे खुलेगा - KHATUSHYAMJI TEMPLE

मंदिर बंद की सूचना: श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने ने बताया कि 7 और 8 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण के कारण मंदिर बंद रहेगा. 6 सितंबर की रात 10 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. 8 सितंबर को स्नान और तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे से भक्त पुनः बाबा के दर्शन कर सकेंगे. कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इन दो दिनों मंदिर न आएं और व्यवस्थाओं में सहयोग करें.