परिवर्तिनी एकादशी पर खाटूश्यामजी का होगा विशेष फूलों से श्रृंगार, वीआईपी दर्शन रहेंगे बंद - PARIVARTINI EKADASHI 2025

बुधवार को परिवर्तिनी एकादशी पर खाटूश्यामजी मंदिर में वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था बंद रहेगी.

Khatushyamji temple
खाटूश्यामजी मंदिर (ETV Bharat file Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read

सीकर: 3 सितंबर बुधवार को परिवर्तिनी एकादशी के पावन अवसर पर खाटूश्यामजी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ने की संभावना के चलते मंदिर समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं. इसके तहत श्री श्याम मंदिर कमेटी ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था को बंद करने का निर्णय लिया है. इस एकादशी को खाटूश्यामजी का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाएगा.

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मान्यता है कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हरियाणा समेत देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु इस मौके पर श्याम बाबा के दर्शन करेंगे. उन्होंने बताया कि इस दिन बाबा का श्रृंगार खास तौर पर देसी विदेशी फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा. इसके अलावा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वीआईपी दर्शन व्यवस्था बंद रखने का निर्णय लिया है. केवल वही अतिथि, जिनके नाम सरकारी प्रोटोकॉल सूची में शामिल हैं, विशेष दर्शन कर सकेंगे. आम भक्तों को निर्धारित कतारों में खड़े होकर ही दर्शन करने होंगे.

भक्तों से सावधानी बरतने की अपील: मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि बरसात के मौसम में असुविधा हो सकती है. भीड़भाड़ में मोबाइल और पर्स की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने बताया कि भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर और आसपास सफाई एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

मंदिर बंद की सूचना: श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह ने ने बताया कि 7 और 8 सितंबर को पूर्ण चंद्रग्रहण के कारण मंदिर बंद रहेगा. 6 सितंबर की रात 10 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. 8 सितंबर को स्नान और तिलक श्रृंगार के बाद शाम 5 बजे से भक्त पुनः बाबा के दर्शन कर सकेंगे. कमेटी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि इन दो दिनों मंदिर न आएं और व्यवस्थाओं में सहयोग करें.

PARIVARTINI EKADASHI 2025

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

