भगवान विष्णु योग निद्रा में बदलेंगे करवट, जानिए कब है परिवर्तिनी एकादशी, क्या है इसका महत्व ? - PARIVARTINI EKADASHI 2025

Parivartini Ekadashi 2025 : परिवर्तिनी एकादशी आने वाली है. इसे जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं. जानिए तारीख और इसका महत्व.

Parivartini Ekadashi 2025 Date Muhurat Vidhi importance Lord Vishnu Jal Jhoolani Ekadashi Padma Ekadashi
परिवर्तिनी एकादशी 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 27, 2025 at 8:27 PM IST

4 Min Read

Parivartini Ekadashi 2025 : सनातन धर्म में एक महीने में दो एकादशी आती है. इस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीना चल रहा है. भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इसे जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं. इस एकादशी का विशेष महत्व होता है क्योंकि भगवान विष्णु चार महीने के लिए निद्रा अवस्था में गए हुए हैं और इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा के दौरान करवट लेते हैं जिसके चलते इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी रखा गया है. ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. वहीं भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है. आइए जानते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी कब है और उसके व्रत का विधि विधान क्या है.

कब है परवर्तिनी एकादशी ? : पंडित श्रद्धानंद मिश्रा ने बताया कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है जिसका सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. इस बार परिवर्तिनी एकादशी का आरंभ 3 सितंबर को सुबह 3:53 से होगा जबकि इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार उदया तिथि के साथ मनाया जाता हैं, इसलिए परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा. साथ ही इसके व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है. इसलिए इसके व्रत का पारण 4 सितंबर को होगा. व्रत के पारण का समय 4 सितंबर को सुबह 10:18 तक होगा.

Parivartini Ekadashi 2025 Date Muhurat Vidhi importance Lord Vishnu Jal Jhoolani Ekadashi Padma Ekadashi
परिवर्तिनी एकादशी 2025 की जानकारी (Etv Bharat)

परिवर्तिनी एकादशी का क्या है महत्व ? : पंडित ने बताया कि इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. भगवान विष्णु इस दिन अपनी निद्रा अवस्था के दौरान करवट लेते हैं जिसके चलते इसका नाम परिवर्तिनी एकादशी रखा गया है. भगवान विष्णु चातुर्मास के 4 महीने निद्रा अवस्था में रहते हैं. इन दिनों के दौरान मांगलिक कार्य करने अशुभ माने जाते हैं. इस दिन व्रत रखने से इंसान को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. वहीं ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है. इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है. घर से सभी प्रकार की कठिनाई दूर हो जाती है.

परिवर्तिनी एकादशी की पूजा और व्रत का विधि-विधान : पंडित ने बताया कि परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें. उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और हो सके तो पीले रंग के वस्त्र पहनें. उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. जो लोग व्रत रखना चाहते हैं, वे व्रत रखने का प्रण लें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के आगे देसी घी का दीपक लगाए और उनको पीले रंग के फल-फूल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें. साथ ही वे दिन में विष्णु पुराण और एकादशी की कथा का पाठ करें. शाम के समय गरीब जरूरतमंदों और गाय को भोजन दें. व्रत के अगले दिन अपने व्रत का पारण करें और अपनी इच्छा अनुसार गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दें, इससे घर में सुख समृद्धि आती है

