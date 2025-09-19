ETV Bharat / state

पिछड़े गांवों में वर्किंग वूमेन्स की फौज, सखी ने संवारी कई जिंदगियां, अब नए नवाचार से बड़ी कमाई

सरगुजा की ग्रामीण महिलाएं अब जिला प्रशासन की मदद से आय अर्जित कर रही हैं.विद्युत सखी और परिवहन सखी इसी का एक नवाचार है.

सरगुजा की महिलाएं लेंगी मीटर रीडिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 6:22 PM IST

देशदीपक गुप्ता, संवाददाता

सरगुजा : छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण का असर अब दिखने लगा है.शहरों से लेकर गांवों तक महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को रास्ता दिखा रही हैं. इस मामले में सरगुजा किसी से पीछे नहीं है.नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिला स्वसहायता समूह बनाकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया. आज कई प्रकार के उद्यम से जुड़कर हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी है.

महिलाओं का सपना हो रहा साकार : वो महिलाएं जिन्होंने कभी घरेलू काम के अलावा ज्यादा कुछ नहीं सोचा था,वो आज ऊंची उड़ान भर रही हैं. परिवार संभालने के साथ महिलाएं आर्थिक सहारा भी बन चुकी हैं. इसके लिए जिला प्रशासन कुछ योजनाओं से महिला समूहों को जोड़कर काम देता है जिससे उनको बेहतर आमदनी होती है. इस कड़ी में सरगुजा में बैंक सखी, पशु सखी जैसे नवाचार सफल हुए हैं.वहीं अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए जिला प्रशासन ने विद्युत सखी और परिवहन सखी बनाया है.

कुल 64 दीदियों का हुआ है चयन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिवहन सखी का क्या काम होगा ? : परिवहन के काम के लिए जिले भर में 64 दीदियों का चयन किया गया. इनमें से पहले चरण में 36 दीदियों को ट्रेनिंग दी गई है. दूसरे चरण की ट्रेनिंग भी जल्द दी जाएगी. इनमें से ज्यादातर वो दीदी हैं जो बैंक सखी, पशु सखी बनकर पहले से ही आमदनी कर रही हैं. अब इनकी आमदनी में और भी इजाफा होगा.

सखी ने संवारी कई जिंदगियां, अब नए नवाचार से बड़ी कमाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


कितनी होगी आमदनी ?: परिवहन के काम में मुख्य काम है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का. इस काम में एक नंबर प्लेट आवेदन करने और इंस्टॉल करने पर परिवहन सखी को 95 रुपये कमीशन मिलेगा. परिवहन के अन्य कार्य जैसे मोबाइल नंबर और आधार अपडेट का काम भी दीदी कर सकेंगी. लेकिन उसमें इन्हें कोई कमीशन नहीं मिलेगा. वो सामान्य चार्ज कस्टमर से कर सकेंगी. महिलाओं के इस नए काम के लिए उन्हें परिवहन दीदी का नाम मिला है.

कितनी होगी परिवहन सखी को आमदनी ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़ा काम करेंगी आसान : जिला पंचायत सीईओ विनय अग्रवाल ने बताया कि नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत जिले के कई तरह की गतिविधियों से जुड़कर समूह की महिलाएं काम कर रही हैं. इसी कड़ी में उनको बिजली विभाग ने रीडिंग के काम में लगाया गया है.वहीं दूसरी तरफ परिवहन सखियां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर परिवहन विभाग के बड़े काम को आसान करेंगी.

विद्युत दीदी और परिवहन दीदी का नया नवाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अप्लाई और इंस्टॉल करना भी एक चुनौती पूर्ण काम है. इसलिए अब इन दीदियों को इसका भी प्रशिक्षण दिया गया है. जो अब गांव में गांव में परिवहन सेवा भी दे सकेंगी. इससे ना सिर्फ लोगों को सहूलियत होगी बल्कि महिलाओं की आमदनी में भी इजाफा होगा- विनय अग्रवाल,जिला पंचायत सीईओ

कितनी गाड़ियों में लगना है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट : परिवहन सखियों की ट्रेनिंग और दूसरे समाधान देख रहे एनआरएलएम के राहुल मिश्रा ने बताया कि परिवहन विभाग के सहयोग से ही ये काम शुरू किया जा रहा है. इसमें सबसे पहले यही देखा गया कि महिलाओं को कितना बिजनेस मिल सकेगा. आंकड़ों को देखें तो परिवहन सखियों के पास काफी अधिक काम है क्योंकि परिवहन विभाग के आंकड़ों में जिले में 3 लाख 48 हजार व्हीकल रजिस्टर्ड हैं. इनमें एक अनुमानित आंकड़ा ये भी है कि करीब 50% वाहन जिले में चलन में नही हैं या तो वो बाहर हैं.वहीं कुछ वाहन स्क्रैप हो चुके हैं या किसी जुर्माने में थाने में जब्त हैं.

क्या है परिवहन सखी का काम ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

करीब करीब पौने दो लाख वाहन हैं जिनका हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बदला जाना है.अब तक जिले में कुल 18 हजार वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नम्बर पलट लग सकी हैं. इस लिहाजा से अभी जिले में डेढ़ लाख से अधिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगना है. इस काम में समूह जी 64 दीदियों का चयन किया गया है. जिनको एक नम्बर प्लेट पर 95 रुपये दिया जाएगा - राहुल मिश्रा, एनआरएलएम

पहले चरण में 36 सखियों को ट्रेनिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिवहन दीदियों का काम

  • आरसी में मोबाइल नम्बर अपडेट करना
  • आरसी को आधार से लिंक करना
  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ऑनलाइन अप्लाई करना
  • नम्बर अलॉट होने के बाद प्लेट का इंस्टालेशन


ये तो हुई परिवहन दीदी की जिम्मेदारी आईए अब हम आपको बताते हैं विद्युत सखी के काम के बारे में.इन सखियों के काम से बिजली विभाग को समय पर उनके बिल का भुगतान मिल जा रहा है.वहीं दूसरी तरफ गांव में ही रहकर विद्युत दीदियों को कमीशन से अच्छी आमदनी हो रही है.

सरगुजा की महिलाएं लेंगी मीटर रीडिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है विद्युत सखी का काम : यह काम राज्य विद्युत विभाग और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के अंतर्गत सक्रिय स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपा गया है. प्रत्येक विद्युत सखी को विभाग 1000 घरों का आवंटन किया गया है. विद्युत सखी इन आबंटित घरों में जाकर मीटर की रीडिंग लेंगी और एंड्रॉयड मोबाइल और ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर के माध्यम से मौके पर ही बिलिंग करेंगी. इससे न केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी.बल्कि इस काम के बदले कमीशन भी मिलेगा.

कौन हैं विद्युत सखी ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कितनी होगी आमदनी ? : विद्युत सखी को बिल संग्रह करने पर कमीशन मिलता हैं.यह कमीशन बिल की मात्रा पर आधारित होता है. सरगुजा की बात करें तो यहां पर विद्युत सखियों को प्रति मीटर 12 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है. सरगुजा जिले की 11 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर मीटर रीडिंग के काम में लगाया गया है. जिले में 11 विद्युत सखी मीटर रीडिंग लेंगी.फिलहाज जो विद्युत सखी अपने काम अतिरिक्त आमदनी कर रही हैं.

हर मीटर से 12 रुपए का कमीशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोगों को ग्रुप के माध्यम से पता चला कि ऐसा कुछ आया है. फिर हमने पता किया कि कितना मानदेय मिलेगा.इसके बाद जिला कार्यालय से हमारा चयन हुआ.हर घर से 12 रुपए कमीशन मिलता है.इसके लिए हम लोग काम से जुड़ गए- सोनम राजवाड़े , विद्युत सखी

ट्रेनिंग के बाद हम फील्ड पर उतरें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम लोगों को ग्रुप के माध्यम से इसकी जानकारी हुई थी.इसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम काम करेंगे. लिस्ट बनने के बाद हमें एक दिन की ट्रेनिंग बिजली विभाग से मिली. इसके बाद पंचायत में काम कर रहे हैं-देवंती राजवाड़े,विद्युत सखी

एक हजार घरों का मिला है जिम्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

11 कलस्टर में विभाजित है सरगुजा : सरगुजा जिले को 11 अलग-अलग कलस्टरों में विभाजित किया गया है. इन कलस्टरों में चयनित विद्युत सखियां घर-घर जाकर मीटर रीडिंग कर स्पॉट बिलिंग कर बिल वितरण का काम कर रही हैं. प्रशिक्षण के बाद सितंबर माह से यह अभियान शुरू हुआ. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है. ग्रामीण अंचलों की महिलाएं अब केवल घर तक सीमित न रहकर, तकनीक आधारित कार्यों में भी दक्ष होंगी और आय भी अर्जित करेंगी.नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत अलग अलग तरह के काम महिलाएं कर रही हैं. इन सभी के अपने अलग ब्रांच और नाम और संख्या हैं. जिसमें उद्योग सखी - 221, कृषि सखी - 552, पशु सखी - 548, जेंडर मित्र -14, बैंक सखी - 135, विद्युत सखी - 11 और परिवहन सखी - 64 हैं.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवाचार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सरगुजा में सखी ने बदल दी तस्वीर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछड़ा इलाके में वर्किंग वूमेन की फौज : सरगुजा जैसे पिछड़े और आदिवासी क्षेत्र की महिलाएं वर्किंग वुमेन बन चुकी हैं. ये सिलसिला साल 2014 में शुरु हुआ. जब तत्कालीन सरगुजा की महिला कलेक्टर ऋतु सेन ने हर सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी तय की. ऑटो, कैंटीन, पार्किंग जैसे पुरुष प्रधान कार्यों में महिलाओं को लाया गया. आज 11 वर्ष में पूरे जिले की तस्वीर महिलाओं के हौंसले ने बदल दी है. आलम ये है कि जिले में करीब 1 लाख 13 हजार महिलाएं महिला समूह से जुड़कर स्वरोजगार कर रही हैं और इनमें से 24 हजार 995 महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं. ये मीटर रीडिंग से प्रति मीटर 12 रुपए और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से प्रति नंबर प्लेट 95 रुपए की अतिरिक्त आमदनी करेंगी. इन सभी कामों से जुड़कर औसतन प्रत्येक दीदी महीने का 15 से 20 हजार तक कमा लेंगी.

TAGGED:

