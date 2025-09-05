धर्मेंद्र कुमार झा की रिपोर्ट
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं. इसमें से परिहार विधानसभा क्षेत्र भारत-नेपाल सीमा से सटा है. यह विधानसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया. 2010 में पहला चुनाव हुआ था, तब से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है. हालांकि 2020 में काफी कम वोटों के अंतर से आरजेडी को हार मिली थी. ऐसे में 2025 में मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है.
2008 में बना परिहार विधानभा क्षेत्र: सोनबरसा और परिहार प्रखंड के कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर परिहार विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है, जिसमें राजवाड़ा पूर्वी और पश्चिमी पंचायत, सोनबरसा, पुरंदाहा, इंदरवा, पिपरा, परसैन, जयनगर, मधिया, सिंहवाहिनी, भलुआ, विष्णु, आधार और दोस्तीया पंचायत शामिल है. यहां पूरा ग्रामीण क्षेत्र है. एक भी शहरी इलाका नहीं है.
परिहार सीट का इतिहास: 2020 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीन बार बीजेपी ने परिहार विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है. हालांकि इससे पहले यह सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र था. जहां से कर्पूरी ठाकुर, मोहम्मद अनवारुल हक, रामजीवन शाह और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे भी विधायक रह चुके हैं.
2010 में रामनरेश यादव बने विधायक: 2010 के पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामनरेश यादव (कुल वोट- 32987) को जीत मिली थी. उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रामचंद्र पूर्वे (कुल वोट- 28769) को शिकस्त दी थी. हालांकि समाहरणालय गोलीकांड में सजायाफ्ता होने के बाद उनको बाद में सीट छोड़नी पड़ी. रामनरेश की जगह उनकी पत्नी गायत्री देवी को टिकट मिला और उन्होंने भी जीत का परचम लहराया.
2015 में पूर्वे की लगातार दूसरी हार: राष्ट्रीय जनता दल को लगातार दूसरी बार भी 2015 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा. बीजेपी की गायत्री देवी ने आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे को दूसरी बार हरा दिया. गायत्री को जहां 66,388 वोट मिले, वहीं पूर्वे को 62,371 मत प्राप्त हुए.
2020 में कांटे की टक्कर: 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यहां 'कमल' खिला. हालांकि मुकाबला काफी नजदीकी था. बीजेपी की गायत्री देवी को जहां 73,420 वोट मिला, वहीं आरजेडी की रितु जायसवाल को 71,851 मत मिला. दोनों के बीच जीत-हार का अंतर सिर्फ 1569 वोट का था.
मौजूदा विधायक का परिचय: परिहार सीट से बीजेपी विधायक गायत्री देवी का जन्म 1 जनवरी 1964 को मुजफ्फरपुर जिले के कोयी भरवां में हुआ था. उन्होंने नौंवी कक्षा तक की पढ़ाई की है. वैसे तो 1990 में ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली थी लेकिन विधायक पति रामनरेश यादव के सजायाफ्ता होने के बाद 2015 में वह पहली बार विधानसभा पहुंचीं. उनके तीन बेटे हैं.
ये होंगे संभावित उम्मीदवार?: माना जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और आरजेडी के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा. गायत्री देवी एक बार फिर एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार हो सकती हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की रितु जायसवाल की उम्मीदवारी सबसे मजबूत है. हालांकि पूर्व विधायक रामचंद्र पूर्वे की बहू स्मिता पूर्वे भी पूरा जोर लगा रही हैं. 2020 में पूर्वे की पत्नी रंजना पूर्वे भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं.
परिहार में मतदाताओं की संख्या: परिहार विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 331669 हैं. इनमें 174718 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 156927 महिला वोटर्स हैं. चुनाव के दौरान इस सीट पर भी महिला मतदाता बढ़-चढ़कर भाग लेती हैं और परिणाम डिसाइड करती हैं.
परिहार में सामाजिक समीकरण: 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक परिहार में 26% मुस्लिम मतदाता, 26% दलित मतदाता, 17% यादव मतदाता, 5% सवर्ण मतदाता, 17% अतिपिछड़ा और 9% कुशवाहा मतदाता हैं.
परिहार में किस जाति के कितने मतदाता?: परिहार में एनडीए और महागठबंधन के पारंपरिक मतदाताओं की अच्छी तादाद है. सबसे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या 79694 है. 71856 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जबकि 2894 अनुसूचित जनजाति के मतदाता भी हैं. वहीं यादव और अतिपिछड़ी जातियां भी परिहार के परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण साबित होती हैं.
मतदाताओं की राय: परिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं में मौजूदा विधायक गायत्री देवी को लेकर मिलीजुली राय है. कुछ लोग उनके कामकाज से संतुष्ट दिखे तो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं. संजीव कुमार कहते हैं कि विधायक ने सड़क और नाली को लेकर अच्छा काम किया है, जबकि मनोज कुमार यादव कहते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए. 15 सालों से बीजेपी जीतती है लेकिन परिहार अभी भी विकास के मामले में काफी पीछे है.
कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र: परिहार मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है. यहां के लोग धान, गेहूं, मक्का, अरहर, दाल और पशुपालन कर अपना जीविकापार्जन करते हैं. यहा राजधानी पटना से 160 किलोमीटर और सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर है. 2002 से 2005 तक इस इलाके में 'कच्छा-बनियान' गिरोह का आतंक था लेकिन हालिया दिनों में कोई भी आपराधिक संगठन सक्रिय नहीं है.
ये भी पढे़ं:
बिहार चुनाव में कम वोटों से जीती सीटें बनी चुनौती, एनडीए और महागठबंधन की बढ़ी टेंशन
Explainer: तेजस्वी यादव को क्यों सता रहा 1% वोट कटने का डर, जानिए क्या है 35 सीटों वाली कहानी?
Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग